Prof. Przemysław Czarnek został zapytany w Radiu ZET, czy w przypadku agresji Rosji na Polskę widzi możliwość… kooperacji z ugrupowaniem Donalda Tuska w ramach Rządu Jedności Narodowej? „Nie ma takiej możliwości” - odpowiedział kategorycznie wiceprezes PiS.
Czy Prawo i Sprawiedliwość czeka rozpad?
Nie. Mogę powtórzyć za prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że ta wymiana jest niefortunna, nawet wysoce, a generalnie mogę powtórzyć swój apel do wszystkich moich przyjaciół. To są oczywiście bardzo trudne dyskusje programowe, co do kursu na przyszłość, w następnych miesiącach, bo to będzie bardzo ważny rok, natomiast warto również pewne spory, które zawsze występują, zachowywać dla siebie, a nie wynosić ich do mediów społecznościowych
— odpowiedział prof. Czarnek na pytanie prowadzącego.
Deklaracja Morawieckiego
Morawiecki wystosował deklarację, gdzie zapewnia, iż należy do PiS i nie ma zamiaru odchodzić.
Cieszę się z tej deklaracji, bo to przecina jakieś spekulacje. Naprawdę jest miejsce, żeby dzisiaj walczyć z Tuskiem, a nie tworzyć nowe formacje polityczne. Ktoś wciąga nas w te dyskusje, zupełnie niepotrzebne
— odpowiedział wiceprezes PiS.
Sztab komunikacyjny PiS
W trakcie rozmowy poruszona została kwestia wyborów parlamentarnych i utworzenia sztabu komunikacyjno-programowego PiS.
Wydaje mi się, że warty rozważenia [pomysł Mateusza Morawieckiego ws. powołania sztabu]. Jeśli by taki sztab był powołany, a pewnie z biegiem czasu będzie, im bliżej wyborów będziemy, im szybciej tym lepiej, tak mi się wydaje, to ktoś taki jak Paweł Szefernaker, czyli sprawny organizacyjnie człowiek, powinien stanąć na czele takiego sztabu
— ocenił.
Rząd Jedności Narodowej
W rozmowie z Gazeta.pl Mateusz Morawiecki został zapytany, czy widzi możliwość podjęcia współpracy z obozem Donalda Tuska, jeśli Rosja napadnie na Polskę. Szef EKR odpowiedział twierdząco. To samo pytanie zostało zadane w Radiu Zet prof. Czarnkowi.
Powtarzam, że gdyby zaatakowała nas Rosja, to nie można robić rządu z kimś, kto służy interesom niemiecko-rosyjskim. Nie ma takiej możliwości
— stwierdził polityk.
