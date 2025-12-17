SONDAŻ

Tylko cztery partie w Sejmie. Korona Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację! Na szarym końcu PSL i Polska 2050

Koalicja Obywatelska na czele, Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu, a tuż za dwoma największymi partiami uplasowała sie Korona Konfederacji Polskiej Grzegorza Brauna - wynika z najnowszego sondażu przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla Stan360.

Koalicja Obywatelska w sondażu cieszy się wynikiem na poziomie 35,29 proc., a Prawo i Sprawiedliwość 31,21 proc. Na trzecim miejscu, co jest ogromnym zaskoczeniem, znalazła się Korona Konfederacji Polskiej z poparciem na poziomie 11,18 proc. Z podium spadła natomiast Konfederacja, która w sondażu OGB ma 10,67 proc.

Żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu. Najbliższej przekroczenia progu wyborczego znalazła się Nowa Lewica - 4,95 proc. Na następnym miejscu uplasowała się Partia Razem (3,33 proc.). Na szarym końcu znajdują się PSL (1,71 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).

W porównaniu do badania z 22–25 listopada partia Donalda Tuska traci 2,71 punktu proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość zyskuje 3,05 punktu proc., Konfederacja Korony Polskiej zyskuje 2,26 punktu proc. a Konfederacja traci 3,27 punktu proc.

