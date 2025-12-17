Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym bez żenady przekonywał, że Niemcy i Polska powinny skoncentrować się na sprawach dotyczących wspólnego bezpieczeństwa i przyszłości, zamiast na reparacjach. Trudno się dziwić, że ambasador Niemiec pozwala sobie na takie słowa, jeżeli Donald Tusk będąc jeszcze w opozycji atakował Prawo i Sprawiedliwość za próbę otrzymania od Niemiec reparacji, a będąc już premierem całkowicie odpuścił ten temat, uciekając się jedynie do kilku prowizorycznych ruchów.
Wszyscy wiemy, jak okrutna była okupacja Niemiec w Polsce i do jakich ofiar doprowadziła. Mam jednak wrażenie, że w Polsce są politycy, którzy mają obraz Niemiec nieodpowiadający rzeczywistości, pochodzący być może z lat 50. ubiegłego wieku
— powiedział Berger.
Jak dodał, różnice między Polską a Niemcami „są wzmacniane jeszcze przez rosyjską propagandę i dezinformację, która próbuje rozbić jedność Europy i NATO”.
Dlatego apelujemy, jednocześnie całkowicie rozumiejąc znaczenie wydarzeń z przeszłości i mając świadomość naszej odpowiedzialności, by skoncentrować się na sprawach, które dotyczą naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i przyszłości
— stwierdził Berger.
W jego przekonaniu część polityków podejmuje temat reparacji, choć w rzeczywistości „nie chodzi (…) o załatwienie tej sprawy, tylko zaspokojenie politycznych interesów”. Jak dodał:
W naszej ocenie to odwraca uwagę od kwestii naprawdę istotnych i współpracy na rzecz naszego bezpieczeństwa.
Ambasador powiedział, że niemiecki rząd rozumie, jakie polityczne znaczenie dla rządu Donalda Tuska ma kwestia wypłaty odszkodowań dla kilkudziesięciu tysięcy jeszcze żyjących ofiar okupacji niemieckiej. Nie odpowiedział jednak konkretnie na pytanie, czy Niemcy przygotowują obecnie jakąś propozycję w tej sprawie.
Dyplomata ocenił, że polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie na początku grudnia były „dobre i konstruktywne”.
Chcemy zwiększyć priorytet naszej dwustronnej niemiecko-polskiej współpracy obronnej, obowiązującej w ramach NATO (…) Liczymy, że uda nam się rozwinąć współpracę pomiędzy naszymi przemysłami obronnymi. Jak dotąd była ona niezbyt intensywna
— powiedział dyplomata.
