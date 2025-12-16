Wszystko wskazuje na to, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości został zażegnany. Czołowi politycy partii wspólnie pojawili się na spotkaniu opłatkowym w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, co uwieczniono na fotografii.
Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska!
— napisano na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości.
Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska! Te słowa zobowiązują - do odpowiedzialności, pracy i myślenia w kategoriach wspólnoty, nie haseł
— zaznaczył Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, posłanka PiS.
Wspaniała atmosfera na opłatkowym spotkaniu PiS. Wszystkim życzymy wspaniałych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
— wskazał Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł PiS.
Pozdrowienia dla wszystkich sympatyków PiS i szerokiego obozu polskiej prawicy
— zauważyła Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PIS, była wiceminister rozwoju.
Świąteczne spotkanie na Nowogrodzkiej. Świetna atmosfera
— wskazał Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Konflikt w PiS
Media wskazywały, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości narasta i były premier nie znalazł się w zespole ds. opracowania programu PiS oraz na liście 18 grup tematycznych odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych. Według mediów zdaniem frakcji Morawieckiego miało to osłabić pozycję b. premiera w partii.
Telewizja wPolsce24 ustaliła, że 15 grudnia po południu doszło do rozmowy telefonicznej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Według ustaleń rozmowa ta przyniosła deeskalację głośnych w ostatnim czasie napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: NEWS wPolsce24. Doszło do rozmowy pomiędzy prezesem Kaczyńskim a Morawieckim. „Przyniosła deeskalację”
W mediach pojawiały się ponadto doniesienia, że Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu opłatkowym na Nowogrodzkiej i zamiast tego zorganizuje swoje „konkurencyjne” spotkanie. Rewelacjom o swojej nieobecności na Nowogrodzkiej zaprzeczył sam były premier. I jak się zresztą ostatecznie okazało, pojawił się na spotkaniu opłatkowym.
CZYTAJ TAKŻE: Morawieckiego zabraknie na spotkaniu na Nowogrodzkiej? Były premier dementuje: „No stress, byłem, jestem i będę”
