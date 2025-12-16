Konflikt w PiS to już przeszłość? Czołowi politycy partii pojawili się na wspólnym spotkaniu opłatkowym. "Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czołowi politycy PiS pojawili się na spotkaniu opłatkowym. / autor: pisorgpl X
Czołowi politycy PiS pojawili się na spotkaniu opłatkowym. / autor: pisorgpl X

Wszystko wskazuje na to, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości został zażegnany. Czołowi politycy partii wspólnie pojawili się na spotkaniu opłatkowym w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, co uwieczniono na fotografii.

Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska!

— napisano na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości.

Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska! Te słowa zobowiązują - do odpowiedzialności, pracy i myślenia w kategoriach wspólnoty, nie haseł

— zaznaczył Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, posłanka PiS.

Wspaniała atmosfera na opłatkowym spotkaniu PiS. Wszystkim życzymy wspaniałych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

— wskazał Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł PiS.

Pozdrowienia dla wszystkich sympatyków PiS i szerokiego obozu polskiej prawicy

— zauważyła Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PIS, była wiceminister rozwoju.

Świąteczne spotkanie na Nowogrodzkiej. Świetna atmosfera

— wskazał Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

Konflikt w PiS

Media wskazywały, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości narasta i były premier nie znalazł się w zespole ds. opracowania programu PiS oraz na liście 18 grup tematycznych odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych. Według mediów zdaniem frakcji Morawieckiego miało to osłabić pozycję b. premiera w partii.

Telewizja wPolsce24 ustaliła, że 15 grudnia po południu doszło do rozmowy telefonicznej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Według ustaleń rozmowa ta przyniosła deeskalację głośnych w ostatnim czasie napięć w Prawie i Sprawiedliwości.

CZYTAJ TAKŻE: NEWS wPolsce24. Doszło do rozmowy pomiędzy prezesem Kaczyńskim a Morawieckim. „Przyniosła deeskalację”

W mediach pojawiały się ponadto doniesienia, że Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu opłatkowym na Nowogrodzkiej i zamiast tego zorganizuje swoje „konkurencyjne” spotkanie. Rewelacjom o swojej nieobecności na Nowogrodzkiej zaprzeczył sam były premier. I jak się zresztą ostatecznie okazało, pojawił się na spotkaniu opłatkowym.

CZYTAJ TAKŻE: Morawieckiego zabraknie na spotkaniu na Nowogrodzkiej? Były premier dementuje: „No stress, byłem, jestem i będę”

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych