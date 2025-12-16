„Nie jesteśmy Tuskiem, który jak widzi Niemca, to staje na baczność czy przedstawiciela jakiegoś innego narodu. Prezydent Karol Nawrocki jestem bardzo silnym polskim liderem, który absolutnie wie, co znaczy godnie reprezentować dumny naród polski, bo to jest niezwykle ważne” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.
Adam Andruszkiewicz został zapytany przez Emilię Wierzbicki i Wojciecha Biedronia o przygotowania do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który 19 grudnia przyleci do Warszawy.
Prezydencki minister odpowiedział także na zarzuty podnoszone przez część środowiska rządzącego, które przekonują, że ukraiński lider „został zmuszony” do przyjazdu Polski.
Prezydent Karol Nawrocki pokazuje, jak się robi politykę zagraniczną
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Jan Piekło: Dobrze by było, żeby zaprzęg stosunków polsko-ukraińskich przejęła KPRP. Zełenski będzie musiał to zrozumieć
Prezydent Nawrocki jasno dzisiaj wskazuje, że zabrakło symetrii w ostatnich latach w relacjach z Ukrainą, bo zabrakło, bo Polacy dali naprawdę prócz „serducha” wiele miliardów również wsparcia w różnej postaci Ukraińcom. Nie oczekiwaliśmy wielkich rzeczy. Nie chcieliśmy o nich pieniędzy. Chcieliśmy, chociażby uszanowania pamięci o naszych ofiarach na Wołyniu. Czy to jest tak wiele, żebyśmy mogli pochować rodaków godnie, żebyśmy mogli o tym porozmawiać w końcu konkretnie?
— pytał.
I prezydent Nawrocki powiedział: „Tej symetrii zabrakło. Jak chcecie rozmawiać drodzy partnerzy z Ukrainy, ja jestem otwarty, ale proszę przyjechać do Warszawy”. I przyjedzie prezydent Ukrainy. A więc można. I oni atakują prezydenta, bo widzą i boją się tego, że prezydent pokazuje Polakom, że można robić inaczej politykę
— podkreślił.
Wojciech Biedroń przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24 mówił, że dobrze byłoby, gdyby prezydent Ukrainy podziękował Polakom za ogromne wsparcie.
PRZYPOMINAMY: TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki o ew. ułaskawieniu Ziobry i relacjach z Kijowem: „Staram się urealnić stosunki z naszym sąsiadem”
Mamy taką nadzieję. Myślę, że powinno paść i myślę, że padnie. Ja tutaj zakładam dobrą wolę. Myślę, że strona ukraińska chyba zrozumiała, że jeśli chce mieć dobre relacje z Polską, z prezydentem Karolem Nawrockim, to trzeba zacząć inaczej z nami po prostu rozmawiać, a nam wszystkim zależy na tym, żeby w naszym regionie mieć dobre relacje, żeby Polska była stabilnym liderem Europy środkowo-wschodniej
— odpowiedział Andruszkiewicz.
Natomiast to wszystko się musi opierać na partnerstwie. Nie jesteśmy Tuskiem, który jak widzi Niemca, to staje na baczność czy przedstawiciela jakiegoś innego narodu. Prezydent Karol Nawrocki jestem bardzo silnym polskim liderem, który absolutnie wie, co znaczy godnie reprezentować dumny naród polski, bo to jest niezwykle ważne
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent przed wizytą Zełenskiego: Powinniśmy wspierać Ukrainę, ale mamy też swoje oczekiwania; Nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę
Polakom odbierano dumę niejednokrotnie w naszej historii, chociażby w czasach komuny, kiedy nas tłamszono, gnębiono i była bieda i dziadostwo. Te czasy się skończyły i Polacy chcą mieć dumnego i silnego prezydenta, a nie gościa, który staje na baczność tylko dlatego, że widzi, bo ktoś przyjechał z zachodu na przykład
— wskazał.
