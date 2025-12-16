Polska dobrze przyjęta przez państwa G20. Przydacz po spotkaniu przygotowawczym: Niekwestionowany sukces prezydenta

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz wziął udział w spotkaniu przygotowawczym przed szczytem prezydentów G20 na Florydzie. / autor: Fratria
Marcin Przydacz wziął udział w spotkaniu przygotowawczym przed szczytem prezydentów G20 na Florydzie. / autor: Fratria

Wierzę więc głęboko we współpracę ze stroną rządową, aby ten niekwestionowany sukces Prezydenta przekuć w pełną i trwałą obecność w tej prestiżowej grupie. O członkostwie w grupie G20 nie decyduje bowiem tylko wielkość gospodarki, ale skuteczność i determinacja w działaniach międzynarodowych, a także umiejętność odpowiedniego wypracowania sympatii Państwa-Gospodarza” - wskazał Marcin Przydacz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz wziął udział w spotkaniu przygotowawczym przed szczytem prezydentów G20 na Florydzie.

Bardzo dobre przyjęcie Polski przez państwa G20 na pierwszym spotkaniu przygotowawczym przed przyszłorocznym szczytem prezydentów na Florydzie

— przekazał w serwisie X.

Polacy są dla wielu narodów wzorem pracowitości i innowacyjności, a nasz rozwój gospodarczy w ostatnich dekadach na wielu obecnych robi ogromne wrażenie. Tu, w Waszyngtonie, nie tylko możemy pokazywać prawdziwe oblicze Polski i naszej gospodarki, ale również mamy szansę kształtować agendę globalną

— dodał.

Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować region Europy Środkowej i Wschodniej na tym ważnym forum, na którym mamy bardzo wiele do zaoferowania

— zaznaczył Przydacz.

Dalsza aktywność dyplomatyczna

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że zaproszenie jest wynikiem świetnej rozmowy pomiędzy prezydentami Polski i USA.

Zaproszenie na szczyt G20 było wynikiem świetnej rozmowy w Białym Domu pomiędzy Prezydentem K. Nawrockim a Prezydentem D. Trumpem, ale by móc na stałe zagościć na tym forum potrzebna jest jeszcze dalsza aktywność dyplomatyczna na wszelkich możliwych forach i poziomach reprezentacji

— wyjaśnił.

Wierzę więc głęboko we współpracę ze stroną rządową, aby ten niekwestionowany sukces Prezydenta przekuć w pełną i trwałą obecność w tej prestiżowej grupie. O członkostwie w grupie G20 nie decyduje bowiem tylko wielkość gospodarki, ale skuteczność i determinacja w działaniach międzynarodowych, a także umiejętność odpowiedniego wypracowania sympatii Państwa-Gospodarza

— wskazał.

Podziękowania więc dla naszych przyjaciół z USA za gościnność, a wielu innym członkom G20 za wzmacnianie naszego partnerstwa

— podsumował.

Adrian Siwek/X

