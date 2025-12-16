„Wierzę więc głęboko we współpracę ze stroną rządową, aby ten niekwestionowany sukces Prezydenta przekuć w pełną i trwałą obecność w tej prestiżowej grupie. O członkostwie w grupie G20 nie decyduje bowiem tylko wielkość gospodarki, ale skuteczność i determinacja w działaniach międzynarodowych, a także umiejętność odpowiedniego wypracowania sympatii Państwa-Gospodarza” - wskazał Marcin Przydacz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz wziął udział w spotkaniu przygotowawczym przed szczytem prezydentów G20 na Florydzie.
Bardzo dobre przyjęcie Polski przez państwa G20 na pierwszym spotkaniu przygotowawczym przed przyszłorocznym szczytem prezydentów na Florydzie
— przekazał w serwisie X.
Polacy są dla wielu narodów wzorem pracowitości i innowacyjności, a nasz rozwój gospodarczy w ostatnich dekadach na wielu obecnych robi ogromne wrażenie. Tu, w Waszyngtonie, nie tylko możemy pokazywać prawdziwe oblicze Polski i naszej gospodarki, ale również mamy szansę kształtować agendę globalną
— dodał.
Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować region Europy Środkowej i Wschodniej na tym ważnym forum, na którym mamy bardzo wiele do zaoferowania
— zaznaczył Przydacz.
CZYTAJ TAKŻE: To Karol Nawrocki został zaproszony na szczyt G20. A teraz „Wyborcza” ubolewa, że obóz prezydenta próbuje „zmonopolizować” przygotowania
Dalsza aktywność dyplomatyczna
Prezydencki minister zwrócił uwagę, że zaproszenie jest wynikiem świetnej rozmowy pomiędzy prezydentami Polski i USA.
Zaproszenie na szczyt G20 było wynikiem świetnej rozmowy w Białym Domu pomiędzy Prezydentem K. Nawrockim a Prezydentem D. Trumpem, ale by móc na stałe zagościć na tym forum potrzebna jest jeszcze dalsza aktywność dyplomatyczna na wszelkich możliwych forach i poziomach reprezentacji
— wyjaśnił.
Wierzę więc głęboko we współpracę ze stroną rządową, aby ten niekwestionowany sukces Prezydenta przekuć w pełną i trwałą obecność w tej prestiżowej grupie. O członkostwie w grupie G20 nie decyduje bowiem tylko wielkość gospodarki, ale skuteczność i determinacja w działaniach międzynarodowych, a także umiejętność odpowiedniego wypracowania sympatii Państwa-Gospodarza
— wskazał.
Podziękowania więc dla naszych przyjaciół z USA za gościnność, a wielu innym członkom G20 za wzmacnianie naszego partnerstwa
— podsumował.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748464-przydacz-polska-dobrze-przyjeta-przez-panstwa-g20
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.