W mediach pojawiły się doniesienia, że Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR nie weźmie udziału w spotkaniu opłatkowym na Nowogrodzkiej i zamiast tego zorganizuje swoje „konkurencyjne” spotkanie. Rewelacjom o swojej nieobecności na Nowogrodzkiej zaprzeczył sam były premier. „No stress, byłem, jestem i będę”- zaznaczył.
Konflikt
Pod koniec listopada źródła w PiS przekazały PAP, że w partii panują napięte relacje między frakcją b. premiera Mateusza Morawieckiego a b. szefem MS Zbigniewem Ziobrą i politykami z obozu b. Suwerennej Polski. Rozmówcy wskazali wtedy, że politycy SP oczekują obrony Ziobry, choć w PiS odczuwalna jest frustracja postawą b. ministra sprawiedliwości, który przebywa w Budapeszcie. Wtedy też Morawiecki w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl był pytany, czy gdyby ponownie objął stanowisko szefa rządu, Zbigniew Ziobro zostałby ministrem sprawiedliwości.
W moim rządzie nie planuję tego
— odpowiedział.
Media wskazywały też, że b. premier nie znalazł się w zespole ds. opracowania programu PiS oraz na liście 18 grup tematycznych odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych. Według mediów zdaniem frakcji Morawieckiego miało to osłabić pozycję b. premiera w partii.
Telewizja wPolsce24 ustaliła, że 15 grudnia po południu doszło do rozmowy telefonicznej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Według ustaleń rozmowa ta przyniosła deeskalację głośnych w ostatnim czasie napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
