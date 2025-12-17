„Niedemokratyczny organ, jakim jest Komisja, nie ma prawa ingerować w procesy wyborcze państw członkowskich i tworzyć faktycznych organów nadzorczych w tym obszarze. Nie do przyjęcia jest, iż poprzez komunikat i powołanie Centrum, próbuje uzyskać wpływ na kluczowy obszar zastrzeżony dla państw członkowskich i ich suwerenności, jakim są wybory” - podkreślili w piśmie do Komisji Europejskiej europosłowie PiS Beata Szydło i Mariusz Kamiński.
Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem Europejskiego Centrum Odporności Demokratycznej. To niebezpieczna próba poszerzenia kompetencji KE, która może się skończyć presją na kraje członkowskie UE w trakcie wyborów
— wskazał Mariusz Kamiński, europoseł PiS, były minister sprawe wewnętrznych i administracji, były szef CBA.
Jak Unia „chroni” wybory pokazały naciski destabilizujące Rumunię. Wspólnie z Beatą Szydło stawiamy w tej sprawie konkretne pytania
— dodał.
Pytania do KE
Do wpisu Mariusz Kamiński zamieścił skan pisma z pytaniami do komisji, które zadał wspólnie z Beatą Szydło, byłą premier, europosłanka PiS.
Komisja w komunikacie o Europejskiej Tarczy Demokratycznej zapowiedziała utworzenie Europejskiego Centrum Odporności Demokratycznej. Opisując szczegółowo zadania Centrum w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa i procesów wyborczych państw członkowskich nie wskazała żadnej podstawy prawnej. W naszym przekonaniu zgodnie z traktatami, w tym art. 5 TUE, takiej podstawy nie ma. W przeciwieństwie do ESDZ, które od lat analizuje i ostrzega przed propagandą ze strony Rosji, inicjatywa utworzenia Centrum i podporządkowanie go Komisji jest otwartą próbą poszerzenia kompetencji
— wskazali.
Niedemokratyczny organ, jakim jest Komisja, nie ma prawa ingerować w procesy wyborcze państw członkowskich i tworzyć faktycznych organów nadzorczych w tym obszarze. Nie do przyjęcia jest, iż poprzez komunikat i powołanie Centrum, próbuje uzyskać wpływ na kluczowy obszar zastrzeżony dla państw członkowskich i ich suwerenności, jakim są wybory.
— dodali.
W dokumencie znalazły się następujące pytania do KE:
Na jakiej podstawie traktatowej Komisja ma ambicje stworzenia ośrodka wpływu na procesy wyborcze w państwach członkowskich?
Dlaczego Komisja podpiera się pracami ESDZ w zwalczaniu FIMI, by de facto podjąć próbę rozszerzenia własnych uprawnień poza granice prawa unijnego?
Czy Komisja przyznaje, że utworzenie Centrum, dysponującego odrębnym budżetem, personelem oraz wykonującego na jej zlecenie analizy, oceny i publikacje eksperckie, które mają wpływ na kształtowanie decyzji politycznych Komisji, stanowi w istocie powołanie nowego podmiotu o charakterze quasi-instytucjonalnym, co zgodnie z orzecznictwem (sprawy Meroni oraz C-270/12 ESMA) jest niedopuszczalne bez wyraźnej podstawy w akcie prawa pierwotnego lub wtórnego?
