Prezydent powołał Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jej przewodniczącym został Ardanowski. "Będzie to szczególna przestrzeń"

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Akty powołania w imieniu prezydenta wręczył szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Przewodniczącym rady został Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa.

Ubiegając się o urząd Prezydenta RP, zaciągnąłem wobec polskich rolników zobowiązanie opieki nad sprawami polskiej wsi i wsłuchiwania się w jej głos, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe jest ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego. Dlatego dziś z dumą i radością ustanawiam Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzę, że będzie to szczególna przestrzeń dialogu i współdziałania na rzecz dobrych rozwiązań, które odpowiedzą na realne potrzeby rolników i mieszkańców wsi. Chcę, aby polscy rolnicy cieszyli się należnym szacunkiem współobywateli, a ich głos był słyszany. Chcę, aby z Pałacu Prezydenckiego wychodziły konkretne inicjatywy służące wzmacnianiu tego ważnego sektora gospodarki narodowej, jakim jest polskie rolnictwo

— napisał prezydent RP Karol Nawrocki w treści aktu powołania rady.

W skady Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powołani zostali:

Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady

Jan Białkowski

Izabella Byszewska

Lucjan Cichosz

Krzysztof Ciecióra

Jarosław Ciemniewski

Marek Duszyński

Anna Gembicka

Kamila Grzywaczewska

Justyna Jasińska

Gustaw Jędrejek

Andrzej Kabat

Jan Kaźmierczak

Dorota Kosowska

Piotr Lisiecki

Jarosław Malczewski

Bartosz Mielniczek

Patryk Natkaniec

Marcin Nieciecki

Krzysztof Nieckarz

Robert Nowacki

Tomasz Ognisty

Artur Maciej Paradowski

Łukasz Pergoł

Monika Przeworska

Katarzyna Rzepecka–Andrzejak

Karol Rytel

Jarosław Sachajko

Konrad Sajkowski

Marian Sikora

Michał Szcześniak

Wiktor Szmulewicz

Adam Ulbrych

Adrian Wawrzyniak

Jacek Zarzecki

