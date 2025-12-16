Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Akty powołania w imieniu prezydenta wręczył szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Przewodniczącym rady został Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa.
Ubiegając się o urząd Prezydenta RP, zaciągnąłem wobec polskich rolników zobowiązanie opieki nad sprawami polskiej wsi i wsłuchiwania się w jej głos, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe jest ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego. Dlatego dziś z dumą i radością ustanawiam Radę Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzę, że będzie to szczególna przestrzeń dialogu i współdziałania na rzecz dobrych rozwiązań, które odpowiedzą na realne potrzeby rolników i mieszkańców wsi. Chcę, aby polscy rolnicy cieszyli się należnym szacunkiem współobywateli, a ich głos był słyszany. Chcę, aby z Pałacu Prezydenckiego wychodziły konkretne inicjatywy służące wzmacnianiu tego ważnego sektora gospodarki narodowej, jakim jest polskie rolnictwo
— napisał prezydent RP Karol Nawrocki w treści aktu powołania rady.
W skady Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powołani zostali:
Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady
Jan Białkowski
Izabella Byszewska
Lucjan Cichosz
Krzysztof Ciecióra
Jarosław Ciemniewski
Marek Duszyński
Anna Gembicka
Kamila Grzywaczewska
Justyna Jasińska
Gustaw Jędrejek
Andrzej Kabat
Jan Kaźmierczak
Dorota Kosowska
Piotr Lisiecki
Jarosław Malczewski
Bartosz Mielniczek
Patryk Natkaniec
Marcin Nieciecki
Krzysztof Nieckarz
Robert Nowacki
Tomasz Ognisty
Artur Maciej Paradowski
Łukasz Pergoł
Monika Przeworska
Katarzyna Rzepecka–Andrzejak
Karol Rytel
Jarosław Sachajko
Konrad Sajkowski
Marian Sikora
Michał Szcześniak
Wiktor Szmulewicz
Adam Ulbrych
Adrian Wawrzyniak
Jacek Zarzecki
Adrian Siwek/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748455-prezydent-powolal-rade-rolnictwa-ardanowski-przewodniczacym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.