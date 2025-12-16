Spotkanie ambasadora USA i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rose: "To był dla mnie wielki zaszczyt"; "Polska nie potrzebuje pouczeń"

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował na platformie X, że spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. / autor: X/@USAmbPoland

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował na platformie X, że spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak dodał, rozmawiali o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego.

Polska nie potrzebuje pouczeń – potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego

— czytamy we wpisie, do którego Rose załączył zdjęcie z Kaczyńskim.

Ambasador dodał, że pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa „partnerstwo USA i Polski opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach”.

6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.

