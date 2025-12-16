WIDEO

Tusk skarży się, że nie może dodzwonić się do prezydenta. Kiedy ostatnio próbował? "Nie wnikajmy w szczegóły. Chyba kilka dni temu"

Wracający z Helsinek Donald Tusk w samolocie ponownie uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego. Między innymi skarżył się, że głowa państwa rzekomo nie odbiera od niego telefonów.

Donald Tusk odniósł się do wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim, gdzie pojawił się temat „ustawek” oraz wyjazdy Sikorskiego jako korespondenta wojennego do Afganistanu.

Nie będę komentował przeszłości prezydenta i kwestii „ustawek” i generalnie swoistego hobby pana prezydenta, nie do mnie to już należy, jest wybrany, jest prezydentem, zatem wyborcy przynajmniej po części zaakceptowali taki, a nie inny życiorys. Natomiast dużo poważniejszą sprawą dla mnie niż wymiana złośliwości między prezydentem a premierem Sikorskim jest to, że prezydent Nawrocki i jego otoczenie odmawia de facto współpracy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną

— narzekał Donald Tusk.

Prawie codziennie spotykamy się z próbami podważania autorytetu polskiego rządu i Polski przez kogoś z otoczenia prezydenta i to bardzo źle służy naszym interesom

— skarżył się premier, nie widząc przy tym swojej hipokryzji, gdyż sam regularnie uderza w prezydenta.

Próba kontaktu z prezydentem

Tusk próbował kreować się na osobę, która usilnie próbuje współpracować z prezydentem.

Podjąłem naprawdę i bardzo łatwo to udowodnić, próby bliskiej współpracy z prezydentem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji. Włącznie z nie odbieraniem telefonu, więc przykro mi jest, że ktoś przekonał… Początki były nie najgorsze, muszę powiedzieć, przynajmniej prezydent odpowiadał na SMS-y albo telefon 

— powiedział Tusk.

Szkoda, bo mi nie chodzi o towarzyskie przyjemności, mam co robić, ale ta współpraca wydaje się oczywista koniecznością i konstytucyjnym obowiązkiem, a niestety pan prezydent i jego ludzie raczej robią wszystko, żeby utrzymać konflikt i przede wszystkim wkraczać w kompetencje, które są kompetencjami rządu. Tak się porobiło niestety

— dodał.

Znamienne są odpowiedzi Tuska na pytania dziennikarza o wspomniane telefony i smsy do prezydenta.

Często pan dzwoni do prezydenta albo pisze?

— zapytał dziennikarz.

Zaprzestałem, nie przynosiło to rezultatu

— odparł Tusk.

Dawno? Kiedy to było ostatnio?

— drążył temat dziennikarz.

Nie wnikajmy w szczegóły

— z początku odpowiedział zmieszany Tusk, po czym chwilę później dodał:

Ostatnio chyba kilka dni temu spróbowałem.

Czy Donald Tusk faktycznie tak zabiegał smsami i telefonami o kontakt z prezydentem? Prawdopodobnie już niebawem pojawi się odpowiedź na to pytanie ze strony samego Karola Nawrockiego lub któregoś z prezydenckich ministrów.

