Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do Sądu Rejonowego w Kwidzynie akt oskarżenia przeciwko synowi polityka PiS Jacka Kurskiego, Zdzisławowi K., na którym ciąży zarzut trzykrotnego zgwałcenia w 2009 r. w Gdańsku i Danielinie małoletniej Magdaleny N. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. „Dla celów politycznych próbuje się zniszczyć człowieka, który nie ma z polityką nic wspólnego” - mówił Jacek Kurski na antenie telewizji wPolsce24 kilka miesięcy temu. „Apeluję do mediów o powstrzymanie się od powielania kłamstw, które niszczą moje życie. Nie pokazujcie mnie w kapturze jako gwałciciela na przypadkowym zdjęciu sprzed kilkunastu lat. Nie przesądzajcie za owładniętym nienawiścią D. Tuskiem o czyjejkolwiek winie. Nie zakopujcie mnie żywcem” -pisał w kolei w oświadczeniu, które publikowaliśmy na portalu wPolityce.pl Zdzisław K.
Polowanie na Jacka Kurskiego
Od długiego czasu trwa polowanie na Jacka Kurskiego. Nie mogąc dopaść samego polityka, Tusk postanowił zemścić się na byłym prezesie TVP w najokrutniejszy sposób, próbując skleić jego syna z pedofilią. Sprawę rzekomej pedofili opisała „Gazeta Wyborcza”, stawiając tezę, że była ona zamiatana pod dywan przez prokuraturę w czasach PiS.
Dla celów politycznych próbuje się zniszczyć człowieka, który nie ma z polityką nic wspólnego
— mówił Jacek Kurski na antenie telewizji wPolsce24 w grudniu zeszłego roku.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego
Naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu Rafał Ruta poinformował PAP, że akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Kwidzynie z uwagi na miejsce popełnienia zarzucanych czynów.
Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności
— powiedział PAP prokurator Ruta.
Prokuratura Okręgowa w Toruniu w połowie września przedstawiła synowi polityka PiS, Antoniemu K., zarzut trzykrotnego zgwałcenia w 2009 r. w Gdańsku i Danielinie małoletniej Magdaleny N., która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat.
Prokurator Ruta podkreślił, że Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tys. zł, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z obowiązkiem informowania o każdej zmianie miejsca pobytu, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.
Antoni K. stosownie do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich został zbadany przez biegłych psychiatrów, psychologa i biegłego seksuologa. Uzyskano także pisemną opinię biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa.
Wcześniej sprawą Antoniego K. zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ale śledztwo dwukrotnie było umarzane – 3 sierpnia 2017 r. i 10 czerwca 2019 r. Następnie sprawa trafiła do toruńskiej prokuratury, która we wrześniu 2024 r. wznowiła śledztwo.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Córka Jacka Kurskiego broni brata zaszczuwanego przez „Wyborczą” i Tuska: „Wiem, że jest niewinny i chcę to pokazać”
„Nie zrobiłem nigdy krzywdy żadnemu dziecku”
W grudniu zeszłego roku na portalu wPolityce.pl publikowaliśmy oświadczenie Zdzisława K., którym syn polityka PiS stwierdził, że w całej sprawie chodzi o „brutalną zemstę” na jego ojcu.
Oto fragment oświadczenia Zdzisława K.:
Nie zgwałciłem Magdy Nowakowskiej. Moje relacje z Magdą były czysto braterskie. Współczułem jej, gdyż wiedziałem jak trudne ma życie z powodu uzależnienia ojca. Co więcej, źródeł ew. krzywdy Magdy należy upatrywać w chorej relacji Magdy i jej siostry Sylwii właśnie z ich ojcem Lucjanem, alkoholikiem i seksoholikiem. Nie rozumiałem tych zachowań ojca Magdy wcześniej, ale kiedy w ustach Nowakowskich pojawiły się oskarżenia o gwałty i pedofilię to z przerażeniem skojarzyłem je z właśnie z zachowaniami Lucjana wobec Magdy sprzed lat.
To Lucjan Nowakowski spędzał z Magdą nienaturalnie wiele czasu, to on ją kąpał kiedy była na tyle duża, że mogła robić to sama, to on wykonał specjalną dobudówkę do leśniczówki, do której nie mieliśmy dostępu, a w której spał sam z Magdą. Nie jest przypadkiem że wskutek chorej, przemocowej relacji z ojcem obie córki Magda i Sylwia w dorosłym życiu pozostają w intymnych relacjach z kobietami. Nie jest przypadkiem, że w ostatnich latach ich matka Anna rozwiodła się z Lucjanem Nowakowskim i zmieniła nazwisko. Przykre, że u Magdy, wzrastającej w domowej atmosferze nienawiści do mojego ojca (po zwolnieniu z Parlamentu Europejskiego Lucjana) w wyniku prawdopodobnego mechanizmu wyparcia nastąpiło zastępcze obsadzenie mnie w roli sprawcy. To tym człowiekiem, a nie mną należy się zająć w śledztwie i jemu stawiać ewentualne zarzuty. Moja siostra Zuzanna, świadek tamtych wydarzeń, za dwa dni przyjedzie z zagranicy i złoży oświadczenie w tej sprawie.
Nie zrobiłem nigdy krzywdy żadnemu dziecku. Jestem gotowy do pełnej, otwartej współpracy z uczciwą Prokuraturą.
Apeluję do mediów o powstrzymanie się od powielania kłamstw, które niszczą moje życie. Nie pokazujcie mnie w kapturze jako gwałciciela na przypadkowym zdjęciu sprzed kilkunastu lat. Nie przesądzajcie za owładniętym nienawiścią D. Tuskiem o czyjejkolwiek winie. Nie zakopujcie mnie żywcem. Niczym sobie na to nie zasłużyłem. Jestem normalnym człowiekiem, małym przedsiębiorcą. Mam 33 lata, jestem w związku z kobietą, kochamy się i planujemy wspólne życie. Nie chcę dłużej być zakładnikiem pościgu za Jackiem Kurskim. To nie jest moja wojna
— czytamy we fragmencie oświadczenia Zdzisława K.
PAP/wPolityce.pl/Oprac. Kamil Kwiatek
