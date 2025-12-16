I prezes SN Małgorzata Manowska złożyła zażalenia na umorzenie śledztwa ws. przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy aborcji przez lekarkę Gizelę Jagielską. Zażalenie wpłynęło do prokuratury w Oleśnicy, ale nie zostało jeszcze rozpatrzone – dowiedziała się PAP.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek powiedział PAP, że I prezes SN Małgorzata Manowska złożyła do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy wniosek o odpis decyzji o umorzeniu śledztwa ws. ginekolog Gizeli Jagielski oraz zażalenie na tę decyzję.
Wniosek i zażalenie nie zostały jeszcze rozpatrzone
— powiedziała PAP prok. Stocka-Mycek.
Aborcja w 9-miesiącu ciąży
Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy w sprawie ginekolog z tamtejszego szpitala zostało wszczęte na początku roku. Podjęto je po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży – przypomniała prok. Stocka-Mycek.
W ubiegłym tygodniu rzecznika Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała, że śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską zostało umorzone. Według prokuratury przerwanie ciąży przez lekarkę 29 października 2024 r. w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały „znamion czynu zabronionego”.
O tym, że I prezes Sądu Najwyższego złożyła zażalenie nad decyzję oleśnickiej prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. Gizeli Jagielskiej pierwsze poinformowało Radio WNET.
