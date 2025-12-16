Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, podczas Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt przedstawił uzasadnienie w sprawie zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. ustawy łańcuchowej.
Przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sejm ustawa z dnia 7 listopada 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt jest aktem normatywnym wadliwie skonstruowanym pod względem merytorycznym oraz prawno-legislacyjnym, bowiem zawęża zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi wyłącznie do psów. Proszę zwrócić uwagę, że sejmowi legislatorzy, ale także ówczesny czy poprzedni minister sprawiedliwości pan minister Bodnar, także na to zwraca uwagę. Ta komisja, a później wysoka izba nie chciały tych uwag usłyszeć
— zaznaczył Zbigniew Bogucki.
Ponadto pozostałe rozwiązania zawarte w tym akcie należy uznać za ponadwymiarowe i kazuistyczne. W zakresie potrzeby zawarcia w ustawie definicji legalnej pojęcia „kojec” oraz wprowadzenia wymogów dla kojców do utrzymania psów poprzez sztywne określenie ich powierzchni, ale także wysokości
— argumentował szef Kancelarii Prezydenta RP.
Przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sejm ustawa z 7 listopada 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt budzi także wątpliwości dotyczące tego, czy ustawodawca jest w stanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów oraz czy skutki wprowadzonej regulacji są proporcjonalne do obowiązków nakładanych przez nią na obywatela, właściciela lub posiadacza psa
— mówił prezydencki minister.
Bogucki: To jest weto przeciwko złemu prawu
Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, ścigane obecnie trzymanie zwierząt domowych na uwięzi wbrew warunkom określonym w artykule 9 ustęp 2 ustawy zostałoby zdepenalizowane w stosunku do innych niż pies zwierząt domowych, a także innych zwierząt niż psy, które są wykorzystywane do tresury i pokazów
— powiedział.
To jest weto przeciwko złemu, szkodliwemu dla ludzi i zwierząt nieżyciowemu prawu. (…) Ono było złe, jak już mówiłem, i dla właścicieli psów, a więc dla ludzi, ale także mogło być z tych powodów, które już wymieniłem, także szkodliwe dla samych psów. Przedłożona przez prezydenta Rzeczypospolitej projektowana ustawa stanowi alternatywną propozycję regulacji ustawowej wobec uchwalonej ustawy, która nie znalazła akceptacji głowy państwa i zawiera potrzebne rozwiązania, które będą skutkowały poprawą, podkreślam poprawą dobrostanu zwierząt domowych, w tym psów. Celem projektu prezydenta Rzeczypospolitej jest wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi, a w szczególności rozwiązanie problemu psów trzymanych na łańcuchach
— podkreślił.
Całej argumentacji Zbigniewa Boguckiego można wysłuchać tutaj:
