„Z punktu obowiązującego w Polsce prawa, ten paszport, wbrew temu, co mówi pan Kierwiński, jest ważny. Pan Kierwiński wprowadza ludzi w błąd, a moim zdaniem po prostu nie wie, co mówi, bo prawo dla tego rządu nie ma żadnego znaczenia” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro.
Przypomnijmy, że szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował dzisiaj na platformie X o decyzji wojewody mazowieckiego o unieważnieniu paszportu Zbigniewa Ziobry. Wnioskowała o to neo-Prokuratura Krajowa, w której śledztwie Ziobro jest podejrzany o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. W listopadzie z kolei szef MSZ Radosław Sikorski, również na wniosek neo-Prokuratury Krajowej, unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny. Mecenas Adam Gomoła wskazał na platformie X, że do unieważnienia mogło dojść „decyzją podjętą z rażącym naruszeniem przepisów kpa”.
„Ta władza jak zwykle jest nieudolna”
Ziobro, który był gościem programu „Bez pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na to, że zgodnie z polskim prawem, paszport jest ważny do momentu dostarczenia do jego pełnomocników decyzji o jego unieważnieniu wraz z uzasadnieniem.
Ta władza nie zaskakuje, jak zwykle jest nieudolna. Minister Kieriwński ogłosił wielki sukces, że paszport jest nieważny, a tymczasem jest ważny. Powiem szczerze, że nigdzie nie planowałem się wybierać w najbliższym czasie
— powiedział Ziobro.
Były minister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że jeżeli paszport faktycznie okaże się nieważny, a odpowiednie dokumenty nie zostaną dostarczone do jego pełnomocników, to oznaczać będzie, że władza po raz kolejny złamała prawo.
Jeżeli okaże się, że nie będę mógł lecieć, to znaczy, że dopuścili się kolejnego jawnego bezprawia, popełnili przestępstwo i unieważnili ważny paszport. On jest ważny do momentu, tak mówi polskie prawo, do czasu formalnego dostarczenia decyzji o jego unieważnieniu wraz z jej uzasadnieniem. Wtedy ona nabiera mocy prawnej
— wyjaśnił.
Z punktu obowiązującego w Polsce prawa, ten paszport, wbrew temu, co mówi pan Kierwiński, jest ważny. Pan Kierwiński wprowadza ludzi w błąd, a moim zdaniem po prostu nie wie, co mówi, bo prawo dla tego rządu nie ma żadnego znaczenia
— stwierdził.
Kusi mnie, aby korzystać z tego paszportu i polecieć gdzieś poza Unię Europejską, bo jeśli okaże się, że wbrew prawu został skasowany, to będzie kolejny powód do kolejnych zarzutów kryminalnych, jakie ta ekipa kiedyś usłyszy
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Farsa! Wojewoda mazowiecki unieważnił paszport Zbigniewa Ziobry. Szef MSWiA: „Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością”
Telewizja wPolsce24/wPolityce/PAP/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748421-tylko-u-nas-ziobro-moj-paszport-jest-wazny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.