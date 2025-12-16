Europoseł PiS Michał Dworczyk został wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego przez neo-Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Polityk ma się stawić 19 grudnia br., w sprawie tzw. afery mailowej. Europarlamentarzysta ma usłyszeć zarzuty.
Zdaniem neo-prokuratury Dworczyk - szef KPRM w latach 2017/2022 w rządzie Mateusza Morawieckiego - utrudniał śledztwo, które dotyczy tzw. afery mailowej. Jak potwierdził we wtorek PAP rzecznik warszawskiej neo-prokuratury okręgowej, przesłuchanie polityka w charakterze podejrzanego ma się odbyć 19 grudnia br., o godzinie 12.
W sprawie początkowo - w czerwcu ubiegłego roku - wniosek o uchylenie Dworczykowi immunitetu skierowano do Sejmu. Ponieważ jednak Dworczyk uzyskał mandat europosła w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, Prokurator Generalny skierował w sierpniu ub.r. wniosek ws. pociągnięcia Dworczyka do odpowiedzialności karnej do PE.
Prokurator Generalny ściga Dworczyka
W opublikowanym wówczas komunikacie, rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak wskazywała, że zgromadzony materiał dowodowy uzasadnił podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania prowadzonego przez warszawską prokuraturę postępowania dotyczącego „przełamania zabezpieczeń i uzyskania nieuprawnionego dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej” Dworczyka, a następnie publikacji tych zawartości.
Niedopełnienie obowiązków przez polityka polegać miało na posługiwaniu się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji zawierającej m.in. informacje niejawne, zagadnienia dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, relacji zagranicznych i stosunków międzynarodowych, spraw gospodarczych i COVID 19 czy zagadnienia związane ze służbami specjalnymi.
Z kolei utrudnianie śledztwa polegało w ocenie neo-prokuratury na „pomaganiu sprawcy ataku hakerskiego w uniknięciu odpowiedzialności karnej w ten sposób, że po zgłoszeniu zaistnienia tego zdarzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polecił ustalonej osobie trwale wykasować z prywatnej skrzynki mailowej m.in. przychodzące maile pishingowe, metadane związane z otwarciem maili pishingowych i linków lub plików w nich zawartych”.
Skutkiem takiego działania było zniszczenie danych stanowiących istotny dowód dla ustalenia okoliczności i sprawcy przestępstwa
— dodała prok. Adamiak.
Sprawa afery mailowej
Michał Dworczyk, był wiceministrem obrony narodowej w 2017 roku, a w latach 2017 – 2022 pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Tzw. afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 r., gdy w Internecie pojawiły się fragmenty prowadzonej przez Dworczyka korespondencji zawierającej informacje niejawne. Dworczyk oświadczył wtedy, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę mailową i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w serwisach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe. Ocenił też, że w jego skrzynce mailowej „nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny”.
Parlament Europejski uchylił Dworczykowi immunitet w październiku tego roku. Jako pierwsze o dacie wezwania Michała Dworczyka do neo-prokuratury poinformowało dziś Radio Zet.
