„Przypomnę jedynie, że Radosław Sikorski był w Afganistanie wśród mudżahedinów walczących ze Związkiem Radzieckim i afgańskimi komunistami” - tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło zareagować na publikację portalu wPolityce.pl, w której m.in. zwrócono uwagę na odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na podszytą złośliwością uwagę Sikorskiego, że razem z głową państwa ma „rycerskie doświadczenia” - on w Afganistanie, a prezydent w lesie.
Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską m.in. odpowiadał na uwagę Radosława Sikorskiego, wypowiedzianą w programie „Didaskalia” (Wirtualna Polska), że ma „rycerskie doświadczenia” razem z prezydentem, nawiązując do swojej młodości, gdy był reporterem wojennym w Afganistanie w czasach interwencji radzieckiej w tym kraju w latach 80-tych, a także do doniesień, że obecna głowa państwa lata temu brała udział w co najmniej jednej „ustawce” w lesie.
On w Afganistanie z aparatem, a ja w lesie z pięściami? Jeżeli minister Sikorski czuje się rycerzem, to wypada mi pogratulować mu dobrego samopoczucia
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Reakcja MSZ
Teraz MSZ postanowiło podkreślić rangę działalności Radosława Sikorskiego w Afganistanie przed laty. Rzecznik MSZ Marcin Wiewiór wrzucił zdjęcie Sikorskiego na koniu i z zarzuconym przez ramię karabinem, podobnym do słynnego kałasznikowa. Dołączył też drugą fotografię, wykonaną przez Sikorskiego w Afganistanie, za którą obecny szef MSZ otrzymał nagrodę World Press Photo.
Nie będziemy komentować tego artykułu. Przypomnę jedynie, że Radosław Sikorski był w Afganistanie wśród mudżahedinów walczących ze Związkiem Radzieckim i afgańskimi komunistami
— podkreślił na platformie X Marcin Wiewiór.
Jego zdjęcie zabitej rodziny po bombardowaniu zostało uznane za tak mocny dokument i przypomnienie o ludzkim koszcie wojny, że otrzymał nagrodę World Press Photo. To zdjęcie jest też w książce Radosława Sikorskiego „Prochy świętych. Afganistan Czas wojny”
— dodał.
