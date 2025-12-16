TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Anita Gargas: Poza tym, że służby specjalne tracą twarz, to jeszcze jedna rzecz została złamana - prawa człowieka

Anita Gargas skomentowała w Telewizji wPolsce24 atak na szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza / autor: Fratria
„Poza tym, że służby specjalne tracą twarz, to jeszcze jedna rzecz została złamana, a mianowicie prawa człowieka. Prawem człowieka w Polsce jest to, że jego dane dotyczące chorób, jego leczenia są objęte klauzulami” - tak atak na prof. Sławomira Cenckiewicza skomentowała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 publicystka Anita Gargas.

„Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł dotyczący leków, które miał przyjmować Cenckiewicz. O ataku na szefa BBN w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 mówiła publicystka Anita Gargas.

Jeśli chodzi o zemstę, to parę środowisk tę zemstę właśnie ziściło. Gazeta, która opublikowała te wstrętne artykuły, te wstrętne dane, to jest gazeta, która celuje w hejt. Kiedyś rościła sobie prawa do…

