Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami w Helsinkach podkreślił, że celem Polski jest zbudowanie skutecznej ściany antydronowej, by przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji.
Naszym celem jest zbudowanie najnowocześniejszej, skutecznej ściany antydronowej, nasyconej technologią, aby zagrożenie ze strony Rosji nie było tak dokuczliwe, jak jest w tej chwili
— zapowiedział Donald Tusk.
Szczyt Wschodniej Flanki w Helsinkach
Szef polskiego rządu bierze udział w Szczycie Wschodniej Flanki w Helsinkach. Dzień wcześniej uczestniczył w spotkaniu w Berlinie przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Włoch z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poświęconym warunkom zawieszenia broni na Ukrainie. We wspólnym oświadczeniu po berlińskim szczycie europejscy przywódcy stwierdzili, że „doceniają silne zbliżenie stanowisk Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy”. Ogłosili też, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny z Rosją.
