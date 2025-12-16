Gość Telewizji wPolsce24 przyznał, że wczoraj był przez cały dzień z ministrem Sławomirem Cenckiewiczem. „On pokazywał mi, jakie wyrazy wsparcia dostawał od różnych ludzi z różnych środowisk. Osoby te nieraz pisały wprost do pana ministra, do pana profesora, że to jest typowo ubecka metoda robienia kompromatów z niejawnych dokumentów. Celem jest uderzenie we wroga politycznego i takich wyrazów solidarności wczoraj było bardzo dużo” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego Arkadiusz Puławski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Arkadiusz Puławski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 o ataku na prof. Sławomira Cenckiewicza.
Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same; tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza
— napisał prezydent Karol Nawrocki.
Ogromna fala poparcia dla prof. Cenckiewicza
Gość Telewizji wPolsce24 przyznał, że wczoraj był przez cały dzień z ministrem Sławomirem Cenckiewiczem.
On pokazywał mi, jakie wyrazy wsparcia dostawał od różnych ludzi z różnych środowisk. Osoby te nieraz pisały wprost do pana ministra, do pana profesora, że to jest typowo ubecka metoda robienia kompromatów z niejawnych dokumentów. Celem jest uderzenie we wroga politycznego i takich wyrazów solidarności wczoraj było bardzo dużo
— powiedział.
Wpis pana prezydenta Karola Nawrockiego to zwieńczenie ogromnej fali poparcia dla pana profesora, która zresztą trwa do teraz. Przypomnę, że za panem profesorem, za panem ministrem, wstawiły się różne środowiska lekarskie, środowiska farmaceutyczne, środowisko Naczelnej Izby Lekarskiej
— przypomniał Arkadiusz Puławski.
Raport komisji ds. badania wpływów rosyjskich
Zaznaczył, że „w drugą rocznicę objęcia rządów przez rząd Donalda Tuska, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego postanowiło przywrócić do obiegu publicznego raport komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-22”.
Był to raport, który sporządziła w ramach swoich prac komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, w której miałem zaszczyt zasiadać, której przewodniczącym był profesor Sławomir Cenckiewicz, obecnie szef BBN
— mówił gość Telewizji wPolsce24.
Prawnie komisja jako ciało nie została nigdy zniesiona. W przedmowie do tej publikacji jest zawarte zdanie, które mówi o tym, że mimo upływu dwóch lat nic nie zostało w tym raporcie zmienione, dlatego że wszystkie jego zapisy obowiązują do dzisiaj. Osoby, które w czasach resetu z Rosją stały na czele służb specjalnych, przede wszystkim Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz pełniły nadzór polityczny nad służbami specjalnymi, dzisiaj w Polsce w trzecim rządzie Donalda Tuska, już może trochę w innej konfiguracji, ale podobnej, też pełnią ważne funkcje państwowe, też pełnią nadzór polityczny nad służbami specjalnymi i też wbrew rekomendacjom komisji zawartym w tym raporcie, o którym mówimy, pełnią funkcje, których pełnienie wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
— wyjaśnił Arkadiusz Puławski i zachęcił, żeby pobierać raport opublikowany na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
