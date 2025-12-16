19 grudnia br., w Sejmie zjawi się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec przekazał, że strona polska zaproponuje ukraińskiej głowie państwa pomoc w organizacji wyborów prezydenckich.
Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w rozmowie z TVN24, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi 19 grudnia br., Sejm. Przekazał też, że zamierza się skontaktować w tej sprawie z ministerstwem spraw zagranicznych, aby prezentować „spójną linię” z rządem.
Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec powiedział dziś Programie Trzecim Polskiego Radia, że z prezydentem Ukrainy spotka się również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Prezydent Zełenski zostanie przyjęty w Sejmie z wszelkimi możliwymi honorami, dlatego, że ja osobiście go traktuję jako bohatera, ponieważ stoi na czele dzielnego, walecznego narodu, który walczy również w naszym interesie
— powiedział minister.
Siwiec podkreślił, że Kancelaria Sejmu chce stworzyć wraz z innymi instytucjami demokratycznymi, być może z Senatem oraz PKW, „praktyczne instrumenty organizowania przyszłych wyborów na Ukrainie”.
Jeżeli poza państwem żyje 8 milionów obywateli, a to jest liczba, którą można się posługiwać w stosunku do Ukrainy, przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów wymaga niestandardowych rozwiązań
— zauważył minister.
Według niego, jednym z wyzwań będzie zachęcenie obywateli Ukrainy przebywających poza granicami kraju do oddania głosu w wyborach prezydenckich, ponieważ jeżeli „się udaje, że tych ludzi nie ma, no to nie są żadne wybory”.
Trzeba im umożliwić to głosowanie, trzeba zagwarantować wszystkie rygory głosowania, czyli bezpośrednie, tajne itd.
— podkreślił szef Kancelarii Sejmu.
Chcemy przedstawić takie propozycje prezydentowi i powiedzieć, że polski parlament jest takim miejscem, gdzie my widzimy zasługi Ukrainy, widzimy problemy, które stoją przed Polakami i Ukraińcami, ale nie chcemy niczego załatwiać z pozycji aroganckiej buty, z pozycji, że nam się coś należy, albo wam się coś na pewno nie należy
— dodał.
Nawrocki zaprosił Zełenskiego
Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki zaprosił Zełenskiego, by ten odwiedził go w piątek w Warszawie. Jak dodał, głównymi tematami rozmów mają być bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze i historyczne.
W zeszłym tygodniu Zełenski powiedział dziennikarzom, że jest gotowy na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, jeśli partnerzy międzynarodowi z USA i Europy zapewnią bezpieczeństwo ich przebiegu. Zadeklarował, że jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa na okres wyborczy, głosowanie mogłoby się odbyć za 60-90 dni.
Prezydent Ukrainy poinformował też, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów podczas stanu wojennego.
Konstytucja Ukrainy zapewnia zachowanie ciągłości władzy w takiej nadzwyczajnej sytuacji jak trwająca obecnie wojna. Ustawa zasadnicza stanowi, że do czasu wyboru nowej głowy państwa, władzę sprawuje dotychczasowy prezydent.
Tryb organizacji i sprawowania władzy państwowej określony w Ustawie Zasadniczej Ukrainy ma na celu zapewnienie ciągłości jej sprawowania. Prezydent Ukrainy wykonuje swoje uprawnienia do czasu objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta i nie może przekazywać swoich uprawnień innym osobom lub organom
— napisała w swoim stanowisku ukraińska Centralna Komisja Wyborcza.
Ukraińska konstytucja wprost zabrania też organizacji wyborów parlamentarnych w czasie wojny. Z kolei ustawa „O reżimie prawnym stanu wojennego” zabrania „w warunkach wojny” organizacji wyborów prezydenckich.
20 października 2025 roku Parlament Ukrainy przedłużył stan wojenny do 3 lutego 2026 roku.
Adam Bąkowski/PAP
