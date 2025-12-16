Zwrot rządu ws. Ukraińców. Szefernaker: Presja weta działa! Koniec z przedłużaniem szczególnych warunków dla uchodźców

Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się temu, by Ukraińcy nadal byli w specjalny sposób traktowani w Polsce, lepiej niż inni cudzoziemcy. Pod koniec sierpnia zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy m.in. dlatego, że sprzeciwiał się emu, by świadczenie 800 plus otrzymywali niepracujący Ukraińcy. Okazuje się, że rząd wyciągnął wnioski z tej sytuacji i teraz przygotowuje ustawę o wygaszeniu rozwiązań zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. „Presja weta działa!” - podkreślił na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Jak podał portal Interia.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt dotyczący wygaszenia rozwiązań, które wynikały z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Zakłada, że wszyscy Ukraińcy będą traktowani jak inni cudzoziemcy po 4 marca 2026 roku

— poinformowała Interię Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Wszystko wskazuje zatem na to, że rząd zupełnie zmieni swoje podejście do Ukraińców w Polsce. Są przesłanki do tego, by sądzić, że na tę zmianę wpłynęło jasne stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

Presja weta działa!”

Do powyższych informacji na platformie X odniósł Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Prezydent Karol Nawrocki mówił jasno: koniec z przedłużaniem w nieskończoność szczególnych warunków dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Przepisy, które były niezbędne, jak do Polski ruszyła fala uchodźców, dziś trzeba wygasić

— zaznaczył Paweł Szefernaker.

W sierpniu było weto, a po wprowadzeniu 800 Plus jedynie dla pracujących cudzoziemców podpis wyłącznie po to, by uniknąć chaosu. Z jasnym komunikatem: „ostatni raz”

— przypomniał szef Gabinetu Prezydenta RP.

Efekt? Rząd przygotowuje zmianę kursu i przejście na ogólne zasady funkcjonowania cudzoziemców w Polsce. Jest projekt wygaszający rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Presja weta działa!

— zaznaczył Szefernaker.

