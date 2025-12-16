Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że paszport Zbigniewa Ziobry - posła PiS i b. ministra sprawiedliwości - został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego. Wnioskowała o to neo-Prokuratura Krajowa, w której śledztwie Ziobro jest podejrzany o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. W listopadzie z kolei szef MSZ Radosław Sikorski, również na wniosek neo-Prokuratury Krajowej, unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny. Mecenas Adam Gomoła wskazał na platformie X, że do unieważnienia mogło dojść „decyzją podjętą z rażącym naruszeniem przepisów kpa”
Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością
— poinformował na X Kierwiński.
Do sprawy odniósł się również mecenas Adam Gomoła, obrońca ws. Funduszu Sprawiedliwości.
Jeśli to prawda, to paszport został unieważniony decyzją podjętą z rażącym naruszeniem przepisów kpa. Zignorowano wnioski Strony i ich pełnomocników. Miało być za kilkanaście dni jak cudownie „przewidział” niedawno Marcin Kierwiński i jest?
— napisał Gomoła.
Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Prokuratura, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, wystąpiła o unieważnienie mu paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpatrzy wniosek o aresztowanie Ziobry.
