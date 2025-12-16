Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w ostatnim czasie kilkukrotnie atakował szefa BBN i historyka prof. Sławomira Cenckiewicza, znanego m.in. z antykomunistycznych publikacji i aktywnym uczestnictwie w procesie likwidacji WSI. Skąd taka aktywność Dobrzyńskiego? Być może wyjaśniają to dokumenty z IPN, do których dotarł portal Niezalezna.pl, a zgodnie z którymi Dobrzyński wstąpił w 1986 roku do ORMO. Ponadto należał też do ZSMP.
Zgodnie z dokumentami z IPN, Dobrzyński 5 listopada 1986 roku został przyjęty do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Co więcej w kwestionariuszu członka ORMO zdradził też swoją przynależność do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).
Przysięga Dobrzyńskiego
W aktach załączone jest „Przyrzeczenie”, złożone przez Dobrzyńskiego. Obecny rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych obiecał wówczas „wiernie służyć Ojczyźnie w realizacji zadań, do których powołana została Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej”. Co więcej zobowiązał się „udzielać pomocy organom porządku publicznego oraz interweniować wszędzie tam, gdzie naruszony został porządek publiczny lub istnieje groźba jego naruszenia”.
Przypomnijmy, że ORMO była wykorzystywana m.in. do pacyfikacji antykomunistycznych demonstracji.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dobrzyński i Siemoniak atakują prof. Cenckiewicza! Szef BBN odpowiada: „W niesprostowanych kłamstwach nikt Pana nie przebije”
— Dobrzyński wprost przyznał, że nie interesują go wyroki sądów ws. Cenckiewicza. Komentarze: „Służby nie mają nieograniczonej władzy”
— Dobrzyński znów atakuje prof. Cenckiewicza. Burza w sieci! „Chorzy z nienawiści ludzie”; „W tym czasie Moskwa klaszcze”
tkwl/niezalezna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748387-to-dlatego-tak-atakuje-cenckiewicza-dobrzynski-byl-w-ormo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.