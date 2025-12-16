TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Suski: To zemsta za raport dotyczący rosyjskich wpływów. W rządzie Donalda Tuska mamy stajnię Augiasza

To więcej niż atak. Moim zdaniem to jest złamanie prawa. Po to te ankiety są ściśle tajne, żeby nic z tego nie wyciekało. A jeżeli jeszcze się do tego kłamie, to jest to prostu brudny atak. To zemsta za raport dotyczący rosyjskich wpływów. W rządzie Donalda Tuska mamy stajnię Augiasza” – tak atak gen. Jarosława Stróżyka na prof. Sławomira Cenckiewicza skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie dla money.pl ujawniła, że Polska zmniejszy pulę pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy o 20 mld zł. Do tej kwestii na antenie Telewizji wPolsce24 nawiązał poseł PiS Marek Suski.

Z samego rana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podała sensacyjną informację, że rezygnujemy z 20 mld KPO. Ale na jachciki…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

