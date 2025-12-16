Karolina Pawliczak z klubu Koalicji Obywatelskiej udostępniła wpis na portalu X, w którym poucza prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jej słowa spotkały się z odpowiedzią Marka Jakubiaka z Wolnych Republikanów.
Posłanka Karolina Pawliczak skierowała do prezydenta Nawrockiego wpis na portalu X. Apeluje w nim, by nie „szczuł” na premiera Donalda Tuska. Swoje słowa opatrzyła zdjęciami głowy państwa oraz… Grzegorza Brauna.
Panie Nawrocki proszę nie szczuć na Premiera Polskiego Rządu, bo nieustannie podważa pan autorytet naszego państwa. Jest pan niebezpieczny ze swoją fobią prowokowania i knucia, a dziś w czasach zagrożenia sprowadza się pan do roli wysłannika najstraszniejszych dla kraju teorii
– czytamy w jej wpisie.
Odpowiedź Marka Jakubiaka
Do słów Pawliczak w zdecydowany sposób odniósł się Marek Jakubiak. Poseł Wolnych Republikanów pisze o „tuskowcach”.
Pani Poseł szczuje, to się psem. Widzę, że przesiąkła już Pani tuskowcami
– napisał Marek Jakubiak.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748376-pawliczak-poucza-prezydenta-jakubiak-szczuje-to-sie-psem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.