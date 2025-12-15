Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, wieloletni członek PZPR, prezydencki minister za czasów Aleksandra Kwaśniewski wprowadził w osłupienie opinię publiczną, chwaląc… prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a także broniąc szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza na antenie Polsat News.
Przy okazji wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, kiedy spotka się on z prezydentem Karolem Nawrockim, a także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastyn, Marek Siwiec przypomniał, że za czasów PiS mocno wspierano Ukrainę tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie.
To była bardzo odważna decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że to była bardzo odważna, osobista decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego
— stwierdził, zaskakując swoją pochwałą dla PiS.
Bez jego decyzji nie zrobilibyśmy jako państwo czegoś tak odważnego
— wskazał.
Byłem dumny jako Polak trzy lata temu, gdy uchodźca ukraiński po dwóch dobach oczekiwania, dostawał PESEL i mógł iść do lekarza oraz swoje dziecko chore na podstawie tego PESEL-u zaopatrzyć tak jak należy
— stwierdził.
Pochwały dla prezydenta
Siwiec nie poprzestał na zachwalaniu prezesa PiS, ale następnie zaczął zachwalać prezydenta Karola Nawrockiego.
Stwierdził, że głowa państwa mogłaby bardziej zaangażować się w negocjacje pokojowe i stać się twarzą Europy w tej sprawie dzięki swoim relacjom z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Chciałbym, żeby w tym momencie polski prezydent zadzwonił do prezydenta Donalda Trumpa i przedstawił to stanowisko europejskie. (…) Tego mi brakuje
— mówił.
Jest grzechem, jest marnotrawstwem niewykorzystywanie takich okazji, gdzie można to zademonstrować
— dodał.
Obrona Cenckiewicza
Jakby tego jeszcze było mało… Siwiec stanął w obronie profesora Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Wydaje mi się, że ta gra wokół niedopuszczenia pana Cenckiewicza do tajemnic państwowych, podczas gdy on ma ten dostęp do tajemnic państwowych, gdyż udziela mu jednorazowych zgód Prezydent RP, który ma to z definicji. Jest to rodzaj takiej polki galopki, która nas do niczego nie doprowadza. Mnie się to nie podoba
— powiedział.
Rząd powinien się w tej sprawie wnieść ponad pewne uzasadnione racje, które wynikają z opinii, prawa i tak dalej, po prostu powiedzieć, że skoro pan prezydent życzy sobie, żeby miał dopuszczenie do tajemnicy, po zapoznaniu się z wszystkimi działaniami, które wykonaliśmy, to jest pana odpowiedzialność i my nie będziemy z tego powodu kontestować tego akurat człowieka, ponieważ prezydent dokonał wyroku
— dodał na antenie Polsat News.
O co chodzi?
Trudno zrozumieć, o co tutaj chodzi i skąd u postkomunisty przywróconego do polityki przez Włodzimierza Czarzastego tyle ciepłych słów pod adresem obozu prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości.
Czy to jakaś zaplanowana akcja, czy też może akt niesubordynacji? Trudno na ten moment powiedzieć.
