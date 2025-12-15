Telewizja wPolsce24 ustaliła, że po południu doszło do rozmowy telefonicznej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim, który obecnie przebywa na Podkarpaciu, gdzie spotyka się z wyborcami.
Według ustaleń Telewizji wPolsce24 rozmowa ta przyniosła deeskalację głośnych w ostatnim czasie napięć w Prawie i Sprawiedliwości
Napięte relacje
Pod koniec listopada źródła w PiS przekazały PAP, że w partii panują napięte relacje między frakcją b. premiera Mateusza Morawieckiego a b. szefem MS Zbigniewem Ziobrą i politykami z obozu b. Suwerennej Polski. Rozmówcy wskazali wtedy, że politycy SP oczekują obrony Ziobry, choć w PiS odczuwalna jest frustracja postawą b. ministra sprawiedliwości, który przebywa w Budapeszcie. Wtedy też Morawiecki w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl był pytany, czy gdyby ponownie objął stanowisko szefa rządu, Zbigniew Ziobro zostałby ministrem sprawiedliwości.
W moim rządzie nie planuję tego
— odpowiedział.
Media wskazywały też, że b. premier nie znalazł się w zespole ds. opracowania programu PiS oraz na liście 18 grup tematycznych odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych. Według mediów zdaniem frakcji Morawieckiego miało to osłabić pozycję b. premiera w partii.
Kilka dni temu w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie obradowało Prezydium Komitetu Politycznego partii.
Według informacji PAP, prezydium w planach miało m.in. zdyscyplinowanie tych polityków, którzy w ostatnim czasie wdali się w medialne spory. Źródło z prezydium PiS przekazało PAP, że chodzi m.in. o b. szefa MAP, posła Jacka Sasina, osoby z frakcji b. szefa MS Zbigniewa Ziobry, a także o b. premiera Mateusza Morawieckiego.
CZYTAJ TAKŻE: Na Nowogrodzkiej dyskutowano o sytuacji w PiS. Będzie kolejne Prezydium. „Nasz lider będzie chciał tę dyskusję ostatecznie zakończyć”
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748367-news-wpolsce24-doszlo-do-rozmowy-lidera-pis-z-morawieckim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.