"GW" ujawniła dane medyczne szefa BBN. Wyciek ze służb? Prezydent Nawrocki : "Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki zareagował na atak "Gazety Wyborczej" na prof. Sławomira Cenckiewicza, w którym ujawniono jego dane medyczne. / autor: Fratria
Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same; tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza” - napisał prezydent Karol Nawrocki. „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł dotyczący leków, które miał przyjmować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Według „GW” niewpisanie do ankiety bezpieczeństwa informacji o ich przyjmowaniu stało się przyczyną cofnięcia Cenckiewiczowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych. Cenckiewicz zapowiedział podjęcie przewidzianych prawem działań w celu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej autora artykułu.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie ujawnienia danych o zdrowiu szefa BBN.

Reakcja prezydenta

Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same. Tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza

— napisał prezydent we wpisie na platformie X.

Bulwersująca sprawa

Według Cenckiewicza - w opublikowanym w poniedziałek przez „GW” tekście Wojciecha Czuchnowskiego oprócz „wielu błędów, przeinaczeń i kłamstw” wykorzystano informacje wrażliwe pochodzące z niejawnych akt postępowania sprawdzającego i kontrolnego SKW na temat złożonej przez szefa BBN w 2021 r. ankiety bezpieczeństwa na temat m.in. jego zdrowia, leczenia i zażywanych leków.

Szef BBN zapowiedział, że podejmie przewidziane prawem działania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej autora tekstu zatytułowanego „Wiemy, co brał i zataił Cenckiewicz” za naruszenie jego dóbr osobistych. Przekazał, że podobne kroki prawne zamierza podjąć w stosunku do kierownictwa SKW, gdyż informacje wykorzystane w artykule pochodzą zarówno z ankiety bezpieczeństwa i wywiadów przeprowadzonych z nim przez oficerów SKW w związku z postępowaniem sprawdzającym z 2021 r., jak i z akt postępowania kontrolnego prowadzonego od kwietnia do lipca 2024 r. przez Zarząd V SKW.

Adrian Siwek/PAP

