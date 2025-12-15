„Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same; tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza” - napisał prezydent Karol Nawrocki. „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł dotyczący leków, które miał przyjmować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Według „GW” niewpisanie do ankiety bezpieczeństwa informacji o ich przyjmowaniu stało się przyczyną cofnięcia Cenckiewiczowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych. Cenckiewicz zapowiedział podjęcie przewidzianych prawem działań w celu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej autora artykułu.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie ujawnienia danych o zdrowiu szefa BBN.
Reakcja prezydenta
Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same. Tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza
— napisał prezydent we wpisie na platformie X.
Bulwersująca sprawa
Według Cenckiewicza - w opublikowanym w poniedziałek przez „GW” tekście Wojciecha Czuchnowskiego oprócz „wielu błędów, przeinaczeń i kłamstw” wykorzystano informacje wrażliwe pochodzące z niejawnych akt postępowania sprawdzającego i kontrolnego SKW na temat złożonej przez szefa BBN w 2021 r. ankiety bezpieczeństwa na temat m.in. jego zdrowia, leczenia i zażywanych leków.
Szef BBN zapowiedział, że podejmie przewidziane prawem działania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej autora tekstu zatytułowanego „Wiemy, co brał i zataił Cenckiewicz” za naruszenie jego dóbr osobistych. Przekazał, że podobne kroki prawne zamierza podjąć w stosunku do kierownictwa SKW, gdyż informacje wykorzystane w artykule pochodzą zarówno z ankiety bezpieczeństwa i wywiadów przeprowadzonych z nim przez oficerów SKW w związku z postępowaniem sprawdzającym z 2021 r., jak i z akt postępowania kontrolnego prowadzonego od kwietnia do lipca 2024 r. przez Zarząd V SKW.
Adrian Siwek/PAP
