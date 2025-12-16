„W grudniu 34 proc. badanych pozytywnie oceniło pracę Sejmu; negatywnie - 51 proc. Senat dobrze oceniło 36 proc. respondentów, a źle - 37 proc. Działalność prezydenta Karola Nawrockiego uznało za dobrą 51 proc. ankietowanych, a za złą - 34 proc.” – wynika z sondażu CBOS.
Z badania wynika, że ponad połowa respondentów (51 proc.) pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego (co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do listopadowego badania). Negatywnie o pracy głowy państwa wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), a 15 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 2 pkt proc.).
O pracach Sejmu pozytywnie wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), a negatywnie - 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 15 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).
Badani byli także pytani o działalność Senatu. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 36 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Negatywnie, tak jak w listopadzie, oceniło ją 37 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie miało 27 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).
Stabilne wyniki
Autorzy badania zaznaczyli, że w grudniu oceny działalności głównych instytucji politycznych pozostają stabilne, a odnotowane zmiany notowań nie wykraczają poza margines błędu statystycznego.
Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 roku na próbie liczącej 948 osób (w tym: 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).
