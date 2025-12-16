SONDAŻ

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń! Polacy zdecydowanie lepiej oceniają prezydenta niż Sejm i Senat. Fatalny sondaż dla koalicji Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: Fratria
Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: Fratria

W grudniu 34 proc. badanych pozytywnie oceniło pracę Sejmu; negatywnie - 51 proc. Senat dobrze oceniło 36 proc. respondentów, a źle - 37 proc. Działalność prezydenta Karola Nawrockiego uznało za dobrą 51 proc. ankietowanych, a za złą - 34 proc.” – wynika z sondażu CBOS.

Z badania wynika, że ponad połowa respondentów (51 proc.) pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego (co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do listopadowego badania). Negatywnie o pracy głowy państwa wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), a 15 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 2 pkt proc.).

O pracach Sejmu pozytywnie wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), a negatywnie - 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 15 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Badani byli także pytani o działalność Senatu. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 36 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Negatywnie, tak jak w listopadzie, oceniło ją 37 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie miało 27 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Stabilne wyniki

Autorzy badania zaznaczyli, że w grudniu oceny działalności głównych instytucji politycznych pozostają stabilne, a odnotowane zmiany notowań nie wykraczają poza margines błędu statystycznego.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 roku na próbie liczącej 948 osób (w tym: 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).

CZYTAJ TAKŻE:

Idealne podsumowanie! Przeważają opinie, że za rządów Tuska sytuacja w Polsce jest gorsza niż za poprzednich rządów! SONDAŻ

Zła seria Tuska trwa. Polacy ocenili polityczną skuteczność premiera. Prawie połowa obywateli ma negatywne zdanie! SONDAŻ

KO na prowadzeniu, PiS depcze rządzącym po piętach. Sześć partii w Sejmie - kto rośnie, kto traci? Najnowszy SONDAŻ IPSOS

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych