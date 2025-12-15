Mencwel alarmuje: "KO w Warszawie po cichu wycofuje się z budowy tanich mieszkań". Miasto jest Nasze podaje dane: Tylko 239 oddanych w 2025 r.

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze na platformie X zwróciło uwagę na bardzo niską liczbę mieszkań wybudowanych przez miasto Warszawa. „Koalicja Obywatelska w Warszawie po cichu wycofuje się z budowy tanich mieszkań. W przyszłym roku powstanie ich zaledwie 245. Tylko 6 więcej niż w obecnym” - podkreślił na platformie X Jan Mencwel, działacz ruchu Miasto jest Nasze, warszawski radny.

239 i 245. To odpowiednio liczba mieszkań zbudowanych przez Warszawę w 2025 i liczba mieszkań jakie miasto planuje oddać w 2026 roku (dane miejskiego Biura Polityki Lokalowej). Powiedzieć, że to kompromitacja to nic nie powiedzieć. Żeby dać Wam wyobrażenie jak żałosne to liczby: 288 mieszkań wybudował w roku 2022… niespełna 100-tysieczny Włocławek. Jeden tylko Dom Development oddał więcej mieszkań w Warszawie… w kwartał - dokładnie 494 mieszkań w III kwartale tego roku. Rafał Trzaskowski obiecywał oddawać… 1500 mieszkań każdego roku swojej prezydentury!

— zaznaczyło stowarzyszenie Miasto jest Nasze.

Mamy okropny kryzys demograficzny, w naszym mieście praktycznie przestało przybywać nowych mieszkańców, za to postępuje niekontrolowany rozrost podwarszawskich gmin, a stolica Polski, najdynamiczniej rozwijającego się kraju Europy, buduje mniej mieszkań niż malutki Włocławek. Wymiera Śródmieście, gdzie żłobki i przedszkola już świecą pustkami, a jedyne, co miasto robi, to dalej wyprzedaje działki pod kolejne luksusowe apartamentowce, które świecą potem pustkami jako betonowe lokaty inwestycyjne. W szufladach urzędu zalegają za to od wielu lat świetne i gotowe projekty osiedli, np. Warszawskiej Dzielnicy Społecznej na Woli czy Stare Świdry na Białołęce. Rzecz jasna nic się z nimi nie dzieje

— punktowało działania stołecznych władz stowarzyszenie.

Bezmyślność rządzących miastem”

Miasto Jest Nasze zauważyło, że miasto ma bardzo dobry budżet, a mimo to buduje niewiele mieszkań.

To wszystko odbywa się w realiach rekordowego budżetu, niskiego długu i corocznych nadwyżek budżetowych miasta. Co więcej państwo wyasygnowało rekordowe środki na budownictwo mieszkaniowe, z czego inne niż Warszawa miasta ochoczo korzystają. Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie takiego stanu inne niż bezmyślność rządzących miastem, ich nieudolność inwestycyjna lub celowe działanie. Nie dziwi więc, że w takich warunkach musi trwać deweloperskie eldorado, skoro mają monopol na budowę mieszkań. Dopóki w Warszawie rządzi Koalicja Obywatelska żadna konkurencja ze strony miasta im na pewno nie grozi…

— podkreśliło Miasto Jest Nasze.

Mencwel: KO wycofuje się z budowy tanich mieszkań

Do całej sytuacji odniósł się na platformie X Jan Mencwel, działacz ruchu Miasto jest Nasze, warszawski radny.

Koalicja Obywatelska w Warszawie po cichu wycofuje się z budowy tanich mieszkań. W przyszłym roku powstanie ich zaledwie 245. Tylko 6 więcej niż w obecnym. Młodzi zostaną na lodzie, suburbanizacja przyspieszy, deweloperzy się ucieszą. A co na to ich wyborcy?

— napisał Jan Mencwel.

