TYLKO U NAS. Gembicka: Polska praktycznie nie istnieje w rozmowach ws. Mercosur. Umowę próbuje się przyjąć wbrew prawu UE

autor: screenshot Telewizja wPolsce24
Anna Gembicka, posłanka PiS, na antenie Telewizji wPolsce24 ostrzegała, jak szkodliwe dla Polski byłoby przyjęcie przez UE umowy handlowej z państwami Mercosur. „Sama Komisja Europejska stwierdziła, że oni nie mają narzędzi kontrolnych do tego, żeby zweryfikować jakość i standardy tych produktów” - mówiła Anna Gembicka, odnosząc się do produktów z krajów Mercosur, które miały by być importowane do Europy.

Czy umowa UE z państwami Mercosur zostanie przyjęta? Aktywnie sprzeciwia się temu Francja, a co z polskim stanowiskiem?

Polska w tych rozmowach praktycznie nie istnieje.…

