Anna Gembicka, posłanka PiS, na antenie Telewizji wPolsce24 ostrzegała, jak szkodliwe dla Polski byłoby przyjęcie przez UE umowy handlowej z państwami Mercosur. „Sama Komisja Europejska stwierdziła, że oni nie mają narzędzi kontrolnych do tego, żeby zweryfikować jakość i standardy tych produktów” - mówiła Anna Gembicka, odnosząc się do produktów z krajów Mercosur, które miały by być importowane do Europy.
Czy umowa UE z państwami Mercosur zostanie przyjęta? Aktywnie sprzeciwia się temu Francja, a co z polskim stanowiskiem?
CZYTAJ TAKŻE: Francja walczy o opóźnienie umowy z Mercosurem! Kamiński: Ekipa Tuska już się poddała, a Paryż stawia KE konkretne żądania
Polska w tych rozmowach praktycznie nie istnieje.…
