Donald Tusk skompromitował się podczas rozmowy na pokładzie samolotu, którym poleciał do Berlina. Premier z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie czytał wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego dla Wirtualnej Polski, tylko same nagłówki. Nie przeszkodziło mu to jednak zaatakować głowy państwa przy użyciu zmanipulowania fragmentu wspomnianego wywiadu.
Wywiadu nie czytałem, czytałem nagłówki, one są wystarczające. Na mnie zrobił szczególnie wrażenie ten cytat z prezydenta, który mówi, że do Brauna mu bliżej niż do mnie i to też dużo mówi o tej prezydenturze i tym, jak w Polsce naprawdę przebiega linia podziału politycznego
— wypalił w rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk.
A co naprawdę we wspomnianym wywiadzie powiedział Karol Nawrocki? Warto zacytować tę wypowiedź w całości, a była to odpowiedź na pytanie: „Kto jest lepszy: Donald Tusk czy Grzegorz Braun?”.
Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc - w mojej ocenie, w obecnej sytuacji - szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie
— zaznaczył Karol Nawrocki, wskazując po prostu, że Tusk w przeciwieństwie do Brauna ma obecnie realną władzę w Polsce, a zatem zatem ma możliwość bardziej szkodzić Polsce.
Tusk jednak zdecydował się w podobny sposób uderzyć w głowę państwa we wpisie na platformie X.
Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej
— napisał Tusk.
„Tusk potrafi tylko dzielić i antagonizować Polaków”
Na powyższy wpis zareagował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Donald Tusk potrafi tylko dzielić i antagonizować Polaków. Nie waha się sięgać po putinowskie metody, wciągając służby specjalne do brudnej gry politycznej. Gdy Premierowi Tuskowi kończą się argumenty, narasta frustracja i bezradność. Pojawiają się manipulacje oraz półsłówka, których jedynym celem jest skłócenie Polaków, w czym Pan Premier od lat pozostaje mistrzem, budując na tym swoją karierę polityczną
— ocenił zachowanie Tuska Rafał Leśkiewicz.
Naciski Tuska na prezydenta
Tusk we wspomnianej wypowiedzi dla mediów w samolocie narzekał też na to, że prezydent Karol Nawrocki nie zachowuje się tak, jak chce tego rząd.
Wolałabym też i to zrozumiałe, pamiętając o tym, że konstytucja to rząd czyni odpowiedzialnym za politykę zagraniczną, żeby prezydent nam pomagał. Prezydent RP, który codziennie powtarza, że Polska nie ma żadnego znaczenia, to jest katastrofa. Wolałbym, żeby codziennie powtarzał, że Polska ma wielkie znaczenie
— powiedział Donald Tusk.
Tak na zdrowy rozum, Ja już gardło zdarłem i to już przynosiło efekty, czasami mniejsze, czasami większe, ale wszędzie powtarzam, upowszechniam tę opinię, że Polska jest absolutnie wiodącym krajem w różnych sprawach. Często to znajduje potwierdzenie w relacjach z innymi partnerami, a czasami nie, oni też bywają kapryśni. Natomiast o wiele lepiej byśmy funkcjonowali, dużo więcej bym mógł zyskać, gdyby było wsparcie ze strony prezydenta. Moim zdaniem to jest jego konstytucyjny obowiązek – wspierać i realizować politykę rządu. Jestem bardzo rozczarowany, nie tym wywiadem, tylko generalnie takim podejściem
— mówił premier.
