W ramach prowadzonego dochodzenia dotyczącego zamachu stanu w wymiarze sprawiedliwości, sędzia Przemysław Radzik, jako legalny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SSP postawił zarzuty trzem sędziom. Chodzi o sędziów z Sądów Okręgowych w Częstochowie i Piotrkowie Trybunalskim, którzy przyjęli bezprawną decyzję wskazującą ich na funkcję zastępców rzecznika SSP. „W zaciszu gabinetu sędzia Radzik systematycznie wykonuje pracę, do której Suweren go namaścił. Daj Boże samych takich sędziów” - czytamy we wpisie na X Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
Od wielu miesięcy trwa próba pozbycia się legalnie funkcjonujących Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych. W kwietniu były szef resortu Adam Bodnar sam przyznał, że próbuje usunąć sędziego Przemysława Radzika (ZRDSSP) w czasie jego kadencji, mimo że nie ma do tego żadnej podstawy prawnej. Zarówno Bodnar jak Waldemar Żurek próbują obsadzić w roli rzeczników własnych nominatów, a niektórzy z nich na to się godzą.
Sędziowie z zarzutami
Sędzia Przemysław Radzik prowadzi obecnie postępowanie ws. konstytucyjnego zamachu stanu w wymiarze sprawiedliwości. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dąży do bezprawnej zmiany konstytucyjnego ustroju Polski, trzech sędziów usłyszało zarzuty dyscyplinarne.
W ramach czynności procesowych w sprawie udziału sędziów w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP, przedstawiłem dziś zarzuty dyscyplinarne o znamionach przestępstw ściganych z urzędu kolejnym 3 sędziom sądów powszechnych.
Zarzuty te dotyczą nielegalnego powołania do pełnienia funkcji zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądach Okręgowych w Częstochowie i w Piotrkowie Trybunalskim przez nieuprawnioną osobę oraz przyjęcia tych funkcji pomimo świadomości bezprawności i bezskuteczności tych decyzji
— napisał w mediach społecznościowych sędzia Przemysław Radzik.
„Daj Boże samych takich sędziów”
Zgodnie z polskim prawem odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców przed upływem kadencji nie jest tylko deliktem dyscyplinarnym, to także czynem karalnym, co najmniej z art. 231 Kodeksu karnego. Działania sędziego Radzika, broniące ustroju polskiego sądownictwa w pełni akceptuje i popiera Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Idź wyprostowany, Wśród tych, co na kolanach …
Sędzia Przemysław Radzik - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - kontynuuje postępowanie w sprawie sędziowskiego udziału w zamachu stanu stanu w Polsce
Czas próby pozwala zweryfikować i przesądzić, kto oddał Polsce nie tylko swój czas, ale i serce, a dla kogo polityczne koniunktury są wyłącznie szansą dla realizacji osobistych aspiracji oraz odreagowywania personalnych urazów („Iustitia”, „Themis”, Waldemar Żurek, Dariusz Mazur, Ewa Wrzosek).
W zaciszu gabinetu ZRDSSP sędzia Przemysław Radzik systematycznie wykonuje pracę, do której Suweren go namaścił. Daj Boże samych takich sędziów, jak Przemysław Radzik
— czytamy we wpisie Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
