„Likwidator TVP Gorgosz w odpowiedzi na moją interpelację pisze, że TVP w likwidacji ‘nie wspierała w kampanii prezydenckiej żadnego z kandydatów, w tym Rafała Trzaskowskiego’ oraz, że „nie była organizatorem i współorganizatorem tzw. ‘debaty w Końskich’. Dowcipnisie” - napisał na platformie X Piotr Gliński, poseł PiS. Do wpisu dołączył znamienne pisma.
W pierwszym z pism, skierowanym do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wiceminister kultury Maciej Wróbel stwierdził, że odpowiedź na interpelację Piotra Glińskiego jest „poza kompetencjami Walnego Zgromadzenia” spółki TVP S.A. w likwidacji, zatem to nie sprawa resortu kultury. Przekazano ją jednak do likwidatora TVP Daniela Gorgosza, który już obszernie odniósł się do sprawy ewentualnego nielegalnego wspierania i finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego przez media publiczne.
Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji nie wspierała w kampanii prezydenckiej żadnego z kandydatów, w tym Rafała Trzaskowskiego. Wszystkie materiały o kandydatach, także o Karolu Nawrockim były przygotowywane zgodnie ze wszelkimi zasadami etyki dziennikarskiej: rzetelnie, obiektywnie i zgodnie z prawdą. Nie stosowano kryterium podziału na pozytywne/negatywne, w związku z tym wskazanie materiałów o takim charakterze nie jest możliwe
— stwierdził Daniel Gorgosz.
Gorgosz: Nie organizowaliśmy debaty w Końskich
Likwidator TVP odniósł się też do słynnej debaty w Końskich, która okazała się w rzeczywistości wydarzeniem organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego z udziałem dziennikarzy TVP, TVN-u i Polsatu, co de facto Gorgosz potwierdził.
Telewizja Polska nie była organizatorem ani współorganizatorem tzw. debaty w Końskich”, co wielokrotnie wyjaśniała publicznie. Nie posiadamy również wiedzy jakie były pełne koszty” organizacji tej debaty przez sztab Rafała Trzaskowskiego
— napisał Gorgosz.
Likwidator TVP starał się przekonywać, że TVP w likwidacji nie była zaangażowana w kampanię Rafała Trzaskowskiego.
Telewizja Polska nigdy nie była zaangażowana w kampanię ani Rafała Trzaskowskiego, ani żadnego innego kandydata, a decyzje w przedmiocie publikowanych na antenie materiałów wydawane są wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za określoną sferę działań nadawcy publicznego, w ramach struktury organizacyjnej Spółki. Kampania prezydencka była relacjonowana przez Telewizję Polską SA w likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
— podkreślił likwidator TVP.
Debaty w Końskich
Przypomnijmy, że podczas kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski nagle - a działo się to kwietniu przed I turą wyborów prezydenckich - postanowił zaprosić samego Karola Nawrockiego do debaty jeden na jeden w Końskich. Wydarzenie organizowane przez sztab Rafała Trzaskowskiego miało się jednak odbywać na warunkach kandydata KO - prowadzić debatę miały trzy telewizja wskazane przez Trzaskowskiego, miały być to TVP w likwidacji, Polsat News i TVN. Sztab Trzaskowskiego nie chciał zgodzić się na warunek sztabu Nawrockiego, by do debaty dołączyć także dwie konserwatywne telewizji - wPolsce24 i Telewizję Republika.
Ostatecznie 11 kwietnia na rynku w Końskich odbyła się debata zrealizowana przez Telewizję wPolsce24, Telewizję Republika i Telewizję Trwam, a na fali w Końskich miało miejsce wydarzenie sztabu Rafała Trzaskowskiego, prowadzone przez dziennikarzy TVP w likwidacji, Polsat News i TVN. Zarówno w debacie na rynku w Końskich, jak i w hali wział udział szereg konrktandydatów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Od razu pojawiły się też zarzuty wobec TVP w likwidacji, dotyczące udziału w organizacji wydarzenia sztabu Trzaskowskiego.
