Choć żyją ze sobą od wielu lat i doczekali się wspólnego syna, Marek Jakubiak i Irmina Ochenkowska dopiero w miniony weekend sformalizowali swój związek. Uroczystość odbyła się w Mikołajkach. Nowożeńcom towarzyszyła rodzina. „Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak”- napisał parlamentarzysta na Facebooku.
Wybrance Marka Jakubiaka świat polityki również nie jest obcy. W przeszłości Ochenkowska startowała m.in. w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Aktualnie jest wiceprezesem Wolnych Republikanów.
Kto pogratulował nowożeńcom?
O ślubie poseł poinformował na Facebooku.
Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super
— napisał, załączając zdjęcie z uroczystości.
Nowożeńcy otrzymali w komentarzach gratulacje m.in. od byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłej minister Agnieszki Ścigaj.
Gratulacje
— napisał wiceprezes PiS.
Gratulacje Kochani
— skomentowała poseł Ścigaj.
Marek Jakubiak wielokrotnie informował, że od lat żyje w nieformalnym związku. Oprócz syna Mieszka z obecną żoną, ma dwoje dzieci również z pierwszego małżeństwa: Macieja i Anetę. Irmina Ochenkowska jest przedsiębiorcą i działaczem społecznym.
Polsat News/Facebook/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748328-nowy-rozdzial-w-zyciu-posla-marek-jakubiak-ozenil-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.