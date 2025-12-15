Nowy rozdział w życiu posła. Marek Jakubiak wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką. "Stało się. Irminka zmieniła nazwisko"

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł Marek Jakubiak z wieloletnią partnerką Irminą Ochenkowską / autor: Fratria/FB: marekjakubiak2
Poseł Marek Jakubiak z wieloletnią partnerką Irminą Ochenkowską / autor: Fratria/FB: marekjakubiak2

Choć żyją ze sobą od wielu lat i doczekali się wspólnego syna, Marek Jakubiak i Irmina Ochenkowska dopiero w miniony weekend sformalizowali swój związek. Uroczystość odbyła się w Mikołajkach. Nowożeńcom towarzyszyła rodzina. „Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak”- napisał parlamentarzysta na Facebooku.

Wybrance Marka Jakubiaka świat polityki również nie jest obcy. W przeszłości Ochenkowska startowała m.in. w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Aktualnie jest wiceprezesem Wolnych Republikanów.

Kto pogratulował nowożeńcom?

O ślubie poseł poinformował na Facebooku.

Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super

— napisał, załączając zdjęcie z uroczystości.

Nowożeńcy otrzymali w komentarzach gratulacje m.in. od byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłej minister Agnieszki Ścigaj.

Gratulacje

— napisał wiceprezes PiS.

Gratulacje Kochani

— skomentowała poseł Ścigaj.

Marek Jakubiak wielokrotnie informował, że od lat żyje w nieformalnym związku. Oprócz syna Mieszka z obecną żoną, ma dwoje dzieci również z pierwszego małżeństwa: Macieja i Anetę. Irmina Ochenkowska jest przedsiębiorcą i działaczem społecznym.

Polsat News/Facebook/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych