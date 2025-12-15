Po szeregu spotkań ws. rozmów pokojowych na Ukrainie, w których nie brał udział żaden przedstawiciel polskiego rządu, dziś wreszcie sytuacja ma się odmienić. Do Berlina na kontynuację rozmów pomiędzy Ukrainą a USA dołączają przywódcy państw europejskich, a wśród nich Donald Tusk. Premier nie omieszkał jednak przy tej okazji zaatakować na X prezydenta Karola Nawrockiego.
Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy
— napisał na platformie X Donald Tusk, promując swój udział w rozmowach w Berlinie.
Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza
— uderzał w głowę państwa premier.
Z czego wynika ten cios Tuska? Być może chodzi o dziś opublikowany wywiad prezydenta Karola Nawrockiego dla Wirtualnej Polski. Głowa państwa zwracała w nim uwagę na to, że Donald Tusk nie jest uwzględniany podczas rozmów liderów państw Europy Zachodniej w sprawie doprowadzenia do pokoju na Ukrainie.
Donald Tusk przestał być atrakcyjnym partnerem do rozmów dla liderów Europy Zachodniej, do których wielokrotnie się odwoływał
— podkreślił Karol Nawrocki. Głowa państwa w wywiadzie wskazywała też, jakie są jej aktywności na arenie międzynarodowej.
„Skoro Donald Tusk nie może się dodzwonić”
Robię co mogę. Skoro Donald Tusk nie może się dodzwonić, to rozwijam formaty takie jak Grupa Wyszehradzka i inicjatywa Trójmorza. W ciągu zaledwie czterech miesięcy prezydentury zadbałem o to, żeby żołnierze amerykańscy pozostali w Polsce, mimo że w innych częściach Europy sytuacja się zmienia. Podczas jednej wizyty w Białym Domu, u prezydenta Donalda Trumpa, udało się ustabilizować relacje polsko-amerykańskie. W kontekście polityki międzynarodowej i naszych interesów - zarówno w krajach bałtyckich, skandynawskich, jak i całej wschodniej flanki NATO - wykonałem zasadniczą pracę. Formaty, w których dominują liderzy o profilu liberalnym, zostawiam premierowi Donaldowi Tuskowi. Wchodząc do Pałacu zastałem sytuację, w której premier jest w „Koalicji Chętnych”, w której ma - jak sam podkreśla – bardzo dobre relacje z kanclerzem Merzem, mówi też wszystkim Polakom, że nikt go w Europie „nie ogra”
— podkreślił prezydent.
Warto też przypomnieć, że 19 grudnia będzie miało miejsce spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Polsce.
