Premier Donald Tusk i jego koordynator służb Tomasz Siemoniak próbują ignorować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przywracający szefowi BBN prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi dostęp do informacji niejawnych. Sąd zmiażdżył w uzasadnieniu argumentację Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którą kieruje dziś gen. Jarosław Stróżyk. „SKW w sposób szokujący założyła, że u skarżącego istnieją wątpliwości nie do przezwyciężenia dotyczące ukrywania lub celowego podawania fałszywych informacji w ankiecie bezpieczeństwa osobowego” - brzmi fragment uzasadnienia, który opublikował na X płk Mariusz Kozłowski, były oficer służb specjalnych.
Sąd miażdży narrację SKW
W ubiegłym roku SKW za zgodną premiera Donalda Tuska odebrała prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Decyzja została zaskarżona, a wyrok WSA okazał się miażdżący dla kierującego służbą gen. Jarosława Stróżyka. Fragmenty uzasadnienia decyzji sądu, przywracającego obecnemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Cenckiewiczowi dostęp do informacji niejawnych, opublikował w mediach społecznościowych płk Mariusz Kozłowski, były oficer służb specjalnych.
Wyrok WSA ws. prof. Sławomira Cenckiewicza wskazał po stronie SKW Stróżyka rażące błędy prawne i proceduralne
Oto fragment uzasadnienia wyroku WSA w sprawie odebrania poświadczenia bezpieczeństwa prof. Cenckiewiczowi (opatrzony moim komentarzem):
— SKW w sposób szokujący założyło, że u skarżącego istnieją wątpliwości nie do przezwyciężenia dotyczące ukrywania lub celowego podawania fałszywych informacji w ankiecie bezpieczeństwa osobowego – to przecież dane kluczowe dla ochrony tajnych informacji (art. 24 ust. 2 pkt 4 u.o.i.n.). Brak jakichkolwiek wiarygodnych dowodów na to jest po prostu niesprawiedliwy i sugeruje, że prawo manipulowano pod presją zewnętrzną
— ujawnia płk Kozłowski.
„Żadnych przekonujących wniosków o braku gwarancji”
Kozłowski zdecydował się na opublikowanie fragmentu uzasadnienia WSA w związku z atakiem na szefa BBN, jakiego dopuścił się dziennikarz „GW” Wojciech Czuchnowski. W artykule Czuchnowski zasugerował, że prof. Cenckiewicz zataił informację o przyjmowanych lekach. Szczegółowo napisał o dwóch lekach i ich działaniu, ale nie podał ich nazw. Jego artykuł wskazuje ma możliwy wyciek informacji ze służb, mają pochodzić z ankiety bezpieczeństwa osobowego. Jego celem jest zdyskredytowanie szefa BBN i podtrzymanie opinii Tomasza Siemoniaka oraz gen. Stróżyka o braku dostępu do informacji niejawnych dla prof. Cenckiewicza. Sęk w tym, że inaczej orzekł WSA, a jego argumentacja - przytacza ją Mariusz Kozłowski - jest miażdżąca dla służb. Publikacja uzasadnienia wyroku WSA z 17 czerwca 2025 r. nastąpiła za zgodą prof. Sławomira Cenckiewicza.
— Nie znaleziono żadnego realnego uzasadnienia, by oskarżać prof. Cenckiewicza o podatność na szantaż lub naciski (art. 24 ust. 2 pkt 5 u.o.i.n.) - ta arbitralna ocena niszczy jakąkolwiek wiarygodność SKW Stróżyka, bo przypomina, jak łatwo zniszczyć czyjąś reputację
— Postępowanie kontrolne nie przyniosło żadnych przekonujących wniosków o braku gwarancji zachowania tajemnicy. Nie wynika to ani z uzasadnienia decyzji, ani z akt sprawy – to rozczarowujące zaniedbanie, które podważa zaufanie do SKW Strózyka i budzi gniew na myśl o możliwym celowym pomijaniu faktów.
—Prawo stawia ochronę tajnych informacji ponad wszystko, ale tylko przy wątpliwościach naprawdę nie do usunięcia. Tutaj ich nie udowodniono, co oznacza ewidentne naruszenie przepisów materialnych - takie błędy ranią niewinnych ludzi przekazujących w ankietach SKW Stróżyka swoje tajemnice - nawet objęte tajemnicą lekarską, to zwykła niekompetencja lub/i celowe działanie pod dyktando polityki (ale czy na pewno tylko polityki..) (publikuje za zgodą prof. Cenckiewicza)
— napisał w mediach społecznościowych płk Mariusz Kozłowski, były funkcjonariusz służb.
