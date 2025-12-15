Błaszczak i Śliwka składają zawiadomienie na Stróżyka ws. wycieku ze służb! "To przestępstwo przekroczenia uprawnień"

autor: Wikimedia Commons/Platforma Obywatelska RP/CC BY-SA 2.0/X
autor: Wikimedia Commons/Platforma Obywatelska RP/CC BY-SA 2.0/X

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak i poseł PiS Andrzej Śliwka złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez gen. Jarosława Stróżyka, szefa SKW. Ma to związek z prawdopodobnym wyciekiem ze służb informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego szefa BBN prof. Sławomira Cenkckiewicza.

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski w artykule pt. „Leki szefa BBN. Wiemy, co w ankiecie bezpieczeństwa zataił Sławomir Cenckiewicz” dokładnie opisał dwa leki - nie wymienił tylko ich nazwy - które przyjmował szef BBN, a których nie uwzględnił w ankiecie bezpieczeństwa i co było pretekstem, by prof. Cenckiewiczowi cofnąć poświadczenia bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję premiera Donalda Tuska w tym względzie i m.in. zaznaczył, że prof. Cenckiewicz podał prawdę w ankiecie bezpieczeństwa, bo nie zażywał substancji psychotropowych.

Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Stróżykowi

Ujawnienie lub spreparowanie informacji pochodzących z ankiety bezpieczeństwa osobowego prof. Sławomir Cenckiewicz to nie tylko podważenie zaufania do państwa i naruszenie elementarnych zasad funkcjonowania służb specjalnych. To także przestępstwo przekroczenia uprawnień - dlatego razem z Andrzejem Śliwką kierujemy zawiadomienie do prokuratury wobec Jarosława Stróżyka, szefa SKW

— napisał Mariusz Błaszczak.

Prokuratura Żurka zapewne obejmie Stróżyka parasolem ochronnym, ale o tej sprawie nigdy nie zapomnimy

— dodał.

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem przyjdzie odpowiedź na pytanie, jak całą sprawę potraktuje prokuratura.

Adam Stankiewicz/X

