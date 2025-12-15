Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak i poseł PiS Andrzej Śliwka złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez gen. Jarosława Stróżyka, szefa SKW. Ma to związek z prawdopodobnym wyciekiem ze służb informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego szefa BBN prof. Sławomira Cenkckiewicza.
Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski w artykule pt. „Leki szefa BBN. Wiemy, co w ankiecie bezpieczeństwa zataił Sławomir Cenckiewicz” dokładnie opisał dwa leki - nie wymienił tylko ich nazwy - które przyjmował szef BBN, a których nie uwzględnił w ankiecie bezpieczeństwa i co było pretekstem, by prof. Cenckiewiczowi cofnąć poświadczenia bezpieczeństwa.
CZYTAJ TAKŻE:
—„GW” w podły sposób uderza w Cenckiewicza. Szefernaker: Ten mechanizm jest znany. Był używany przeciwko Karolowi Nawrockiemu
— Prof. Cenckiewicz odpowiada na rewelacje Czuchnowskiego: Spokojnie! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży
Warto podkreślić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję premiera Donalda Tuska w tym względzie i m.in. zaznaczył, że prof. Cenckiewicz podał prawdę w ankiecie bezpieczeństwa, bo nie zażywał substancji psychotropowych.
CZYTAJ TAKŻE: Sukces Cenckiewicza. WSA uchylił decyzje Tuska i SKW ws. cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa. „Jestem ofiarą bezprawnych działań”
Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Stróżykowi
Ujawnienie lub spreparowanie informacji pochodzących z ankiety bezpieczeństwa osobowego prof. Sławomir Cenckiewicz to nie tylko podważenie zaufania do państwa i naruszenie elementarnych zasad funkcjonowania służb specjalnych. To także przestępstwo przekroczenia uprawnień - dlatego razem z Andrzejem Śliwką kierujemy zawiadomienie do prokuratury wobec Jarosława Stróżyka, szefa SKW
— napisał Mariusz Błaszczak.
Prokuratura Żurka zapewne obejmie Stróżyka parasolem ochronnym, ale o tej sprawie nigdy nie zapomnimy
— dodał.
Wszystko wskazuje na to, że już niebawem przyjdzie odpowiedź na pytanie, jak całą sprawę potraktuje prokuratura.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wyciek ze służb ws. Cenckiewicza? Siemoniak zapewnia: „Będzie postępowanie, wyjaśnimy…”. Politycy PiS chcą jego dymisji
— Naczelna Izba Lekarska po tekście „GW” o szefie BBN: Niedopuszczalne. NIL chce wszczęcia postępowania wyjaśniającego ws. wycieku danych
— Politycy PiS i przedstawiciele KPRP nie zostawiają suchej nitki na Czuchnowskim: „Standardy rodem z Białorusi i Rosji”
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748316-politycy-pis-skladaja-zawiadomienie-na-strozyka-ws-wycieku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.