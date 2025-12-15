TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Niemcy pomogą pilnować polskiej granicy? Dr Kida: To absurd! Są odpowiedzialni za kryzys migracyjny na zachodzie

  • Polityka
  • opublikowano:
Dr Oskar Kida w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: TV wPolsce24
Dr Oskar Kida w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: TV wPolsce24

Jak można mówić, że problemu nie było, skoro przez prawie rok będą stały służby na granicach? A teraz, jak się okazuje, muszą być jeszcze zasilone niemieckim wojskiem” - zastanawiał się na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista. W ten sposób komentował doniesienia na temat niemieckiego wsparcia dla polskich służb granicznych.

Dr Oskar Kida, pytany na antenie Telewizji wPolsce24 o doniesienia „Bild”, z których wynika, że „od kwietnia 2026 roku żołnierze Bundeswehry będą pomagać Polsce w zabezpieczaniu granicy z Białorusią i Rosją”, odpowiedział:

To są przecież ludzie odpowiedzialni za cały kryzys na granicy zachodniej. Doskonale pamiętam, jak rodziła się ta inicjatywa Ruchu Obrony Granic. Proszę sobie wyobrazić, że niemieckie media – oprócz tego, że pisały wówczas, że w ten sposób „wysadzamy ich politykę migracyjną” (w zasadzie jest to powód do dumy), to jeszcze określały członków ROG jako „przemytników ludzi”. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych