„Dobrze, że to przeciąganie liny się zakończyło, że prezydent Zełenski postanowił odpowiedzieć na zaproszenie prezydenta Nawrockiego. (…) Interes Polski jest w tym, aby Ukraina zachowała swoją niepodległość, ale jest również w tym, aby ta niepodległa Ukraina odrzuciła ideologię banderyzmu i pozwoliła nam uczcić nam ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Tutaj nie może być żadnej dyskusji, nie może być żadnych szarości. Sprawa musi zostać postawiona absolutnie czarno-biało. Jestem przekonany, że prezydent Nawrocki w tych rozmowach dokładnie tak tę sprawę postawi i ma tutaj pełne wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Zełenski w Polsce
Już za cztery dni, 19 grudnia, z wizytą do Warszawy przybędzie prezydent…
