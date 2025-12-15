Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, planowane na 19 grudnia, może stać się nowym otwarciem w relacjach naszych krajów. „Z poszanowaniem strategicznego interesu Polski i jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków” - dodał.
Zełenski w Warszawie
Prezydent Nawrocki w opublikowanej dzisiaj rozmowie, pytany o to, co padnie w pierwszych słowach podczas planowanego na 19 grudnia spotkania z prezydentem Zełenskim w Warszawie odpowiedział, że nie planował konkretnych sformułowań dodając, że strona ukraińska „doskonale zna nasze wymagania dotyczące agendy”.
Kancelaria prezydenta RP zaproponowała datę mojego spotkania z prezydentem Ukrainy na 19 grudnia w Warszawie. Pracujemy nad szczegółami. Oczywiście, będzie to pierwsza oficjalna wizyta, ale nie jest tak, że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy i się nie widzieliśmy. Brałem udział w co najmniej kilku rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim
— zaznaczył.
Jak ocenił, spotkanie w Warszawie może stać się nowym otwarciem w relacjach obu krajów, z „poszanowaniem strategicznego interesu Polski, z jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków”. Podkreślił również, że dalsze wspieranie Ukrainy jest w „strategicznym interesie Polski”.
Ten interes nie zmienił się i nie zmienia
— zaznaczył.
Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspierajmy ją. Jednocześnie powinniśmy dorpowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę
— dodał.
„Mamy swoje oczekiwanie wobec Ukrainy”
Prezydent w rozmowie z wp.pl stwierdził, że „straciliśmy element partnerstwa na linii Polska - Ukraina”.
I mówię to otwarcie
— zaznaczył.
Jako prezydent nie mogę, nie chcę i nie będę zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie „przedpokoju” czy „korytarza” w sprawach, które są dla nas strategicznie ważne. Mamy swoje oczekiwanie wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie
— podkreślił.
Prezydent Nawrocki wskazał w tym momencie kwestię ekshumacji na Wołyniu.
Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne - takich jak ekshumacje na Wołyniu - widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni
— mówił.
Nawrocki zaznaczył jednak, że nie chodzi tylko o kwestie historyczne.
Jeżeli dla naszych obywateli priorytetem jest ochrona rynku przed nierówną konkurencją, na przykład ze strony ukraińskich rolników, to zamierzam te sprawy konsekwentnie podejmować. Takich kwestii jest wiele. I żadna z nich nie wpływa na strategiczne wsparcie Ukrainy w wojnie z brutalnym najeźdźcą
— powiedział.
