Prezydent Nawrocki przed wizytą Zełenskiego w Polsce: Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspieramy ją, ale mamy również swoje oczekiwania

Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, planowane na 19 grudnia, może stać się nowym otwarciem w relacjach naszych krajów. / autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, planowane na 19 grudnia, może stać się nowym otwarciem w relacjach naszych krajów. „Z poszanowaniem strategicznego interesu Polski i jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków” - dodał.

Zełenski w Warszawie

Prezydent Nawrocki w opublikowanej dzisiaj rozmowie, pytany o to, co padnie w pierwszych słowach podczas planowanego na 19 grudnia spotkania z prezydentem Zełenskim w Warszawie odpowiedział, że nie planował konkretnych sformułowań dodając, że strona ukraińska „doskonale zna nasze wymagania dotyczące agendy”.

Kancelaria prezydenta RP zaproponowała datę mojego spotkania z prezydentem Ukrainy na 19 grudnia w Warszawie. Pracujemy nad szczegółami. Oczywiście, będzie to pierwsza oficjalna wizyta, ale nie jest tak, że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy i się nie widzieliśmy. Brałem udział w co najmniej kilku rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

— zaznaczył.

Jak ocenił, spotkanie w Warszawie może stać się nowym otwarciem w relacjach obu krajów, z „poszanowaniem strategicznego interesu Polski, z jasnym mówieniem o sprawach ważnych dla Polaków”. Podkreślił również, że dalsze wspieranie Ukrainy jest w „strategicznym interesie Polski”.

Ten interes nie zmienił się i nie zmienia

— zaznaczył.

Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspierajmy ją. Jednocześnie powinniśmy dorpowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę

— dodał.

Mamy swoje oczekiwanie wobec Ukrainy”

Prezydent w rozmowie z wp.pl stwierdził, że „straciliśmy element partnerstwa na linii Polska - Ukraina”.

I mówię to otwarcie

— zaznaczył.

Jako prezydent nie mogę, nie chcę i nie będę zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie „przedpokoju” czy „korytarza” w sprawach, które są dla nas strategicznie ważne. Mamy swoje oczekiwanie wobec Ukrainy, tak jak wszystkie inne państwa na świecie

— podkreślił.

Prezydent Nawrocki wskazał w tym momencie kwestię ekshumacji na Wołyniu.

Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne - takich jak ekshumacje na Wołyniu - widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni

— mówił.

Nawrocki zaznaczył jednak, że nie chodzi tylko o kwestie historyczne.

Jeżeli dla naszych obywateli priorytetem jest ochrona rynku przed nierówną konkurencją, na przykład ze strony ukraińskich rolników, to zamierzam te sprawy konsekwentnie podejmować. Takich kwestii jest wiele. I żadna z nich nie wpływa na strategiczne wsparcie Ukrainy w wojnie z brutalnym najeźdźcą

— powiedział.

kk/PAP/Wirtualna Polska

