Na wpis Cenckiewicza zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który zamieścił na platformie X skandaliczny wpis. / autor: Fratria/X
Spokojnie Panie Cenckiewicz. Agresywne atakowanie służb specjalnych w niedzielną noc jest raczej przejawem fobii niż jakimkolwiek ‘uzyskiem’” - wypalił na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jego wpis jest reakcją na bulwersującą sprawę ujawnienia przez dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego nazw leków, które zażywać miał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych.

Wczoraj Czuchnowski zapowiedział, że w dzisiejszej „Wyborczej” ujawni, jakie leki przyjmował prof. Cenckiewicz, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych. Na tę zapowiedź zareagował sam historyk, który w swoim wpisie oskarżył tajne służby o przekazywanie wrażliwych danych „patologicznym nienawistnikom”.

Spokojnie! Posiadać kolejny dowód na to jak tajne służby przekazują dane wrażliwe patologicznym nienawistnikom - to jest spory uzysk. Pamiętajcie, pójdziecie do lekarza, wykupicie receptę i nie daj Bóg macie konserwatywne poglądy - opiszą to w gazecie!

— pisze Cenckiewicz.

I dlatego dobry wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla nich takim ciosem! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży

– dodaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Spokojnie Panie Cenckiewicz…”

Na wpis Cenckiewicza zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który zamieścił na platformie X skandaliczny wpis.

Spokojnie Panie Cenckiewicz. Agresywne atakowanie służb specjalnych w niedzielną noc jest raczej przejawem fobii niż jakimkolwiek „uzyskiem”. Polskie służby działają na podstawie obowiązujących przepisów, w ich granicach i przestrzegając zasad prawa. Nikomu nie przekazują żadnych niejawnych informacji. Proszę powiedzieć kolegom, żeby odpuścili sobie te nocne bombardowanie służb specjalnych kłamstwami i oszczerstwami. W ciągu ostatnich tygodni już wystarczająco napluliście na mundury funkcjonariuszy, publicznie ich upokarzając

— napisał Dobrzyński

Pod wpisem Dobrzyńskiego pojawiły się komentarze, w których użytkownicy platformy pytają, czy Dobrzyński zamierza wszcząć postępowanie, aby ustalić to, w jaki sposób Czuchnowski wszedł w posiadanie wiedzy nt. Cenckiewicza.

Będzie postępowanie sprawdzające kto wykrada dane medyczne szefa BBN na Czerską?

— zapytał dziennikarz wPolsce24 Samuel Pereira.

Panie Ministrze, wyciekają Wam poufne informacje medyczne z ankiet bezpieczeństwa. To jest chyba kiepski moment na złośliwości wobec ofiary tego naruszenia. Nie widzi Pan problemu?

— napisał Piotr Leonarski, adwokat.

wPolityce.pl/X/Oprac. Kamil Kwiatek

