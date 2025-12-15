„Spokojnie Panie Cenckiewicz. Agresywne atakowanie służb specjalnych w niedzielną noc jest raczej przejawem fobii niż jakimkolwiek ‘uzyskiem’” - wypalił na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jego wpis jest reakcją na bulwersującą sprawę ujawnienia przez dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego nazw leków, które zażywać miał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych.
Wczoraj Czuchnowski zapowiedział, że w dzisiejszej „Wyborczej” ujawni, jakie leki przyjmował prof. Cenckiewicz, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych. Na tę zapowiedź zareagował sam historyk, który w swoim wpisie oskarżył tajne służby o przekazywanie wrażliwych danych „patologicznym nienawistnikom”.
Spokojnie! Posiadać kolejny dowód na to jak tajne służby przekazują dane wrażliwe patologicznym nienawistnikom - to jest spory uzysk. Pamiętajcie, pójdziecie do lekarza, wykupicie receptę i nie daj Bóg macie konserwatywne poglądy - opiszą to w gazecie!
— pisze Cenckiewicz.
I dlatego dobry wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla nich takim ciosem! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży
– dodaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
„Spokojnie Panie Cenckiewicz…”
Na wpis Cenckiewicza zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który zamieścił na platformie X skandaliczny wpis.
Spokojnie Panie Cenckiewicz. Agresywne atakowanie służb specjalnych w niedzielną noc jest raczej przejawem fobii niż jakimkolwiek „uzyskiem”. Polskie służby działają na podstawie obowiązujących przepisów, w ich granicach i przestrzegając zasad prawa. Nikomu nie przekazują żadnych niejawnych informacji. Proszę powiedzieć kolegom, żeby odpuścili sobie te nocne bombardowanie służb specjalnych kłamstwami i oszczerstwami. W ciągu ostatnich tygodni już wystarczająco napluliście na mundury funkcjonariuszy, publicznie ich upokarzając
— napisał Dobrzyński
Pod wpisem Dobrzyńskiego pojawiły się komentarze, w których użytkownicy platformy pytają, czy Dobrzyński zamierza wszcząć postępowanie, aby ustalić to, w jaki sposób Czuchnowski wszedł w posiadanie wiedzy nt. Cenckiewicza.
Będzie postępowanie sprawdzające kto wykrada dane medyczne szefa BBN na Czerską?
— zapytał dziennikarz wPolsce24 Samuel Pereira.
Panie Ministrze, wyciekają Wam poufne informacje medyczne z ankiet bezpieczeństwa. To jest chyba kiepski moment na złośliwości wobec ofiary tego naruszenia. Nie widzi Pan problemu?
— napisał Piotr Leonarski, adwokat.
wPolityce.pl/X/Oprac. Kamil Kwiatek
