Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP w krytycznych słowach odnieśli się do zapowiedzi Wojciecha Czuchnowskiego. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” ogłosił, że opublikuje materiał uderzający w prof. Sławomira Cenckiewicza.
Dziennikarz ma opublikować rzekome ustalenia nt. leków, które zażywał prof. Sławomir Cenckiewicz, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prof. Cenckiewicz odpowiada na rewelacje Czuchnowskiego: Spokojnie! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czuchnowski próbuje atakować prof. Cenckiewicza rzekomymi ustaleniami. Wymowna reakcja szefa BBN: Cudo!
Reakcja polityków na rewelacje Czuchnowskiego
Do rzekomych rewelacji autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.
Służby specjalne są w stanie kompletnego rozkładu. Państwo nie jest w stanie poradzić sobie z aktami sabotażu, bo ci którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, zajęci są atakami na osoby, które premier wziął na celownik. To podważanie zaufania do całego aparatu państwowego i standardy rodem z Białorusi i Rosji. Jesteśmy razem z prof. Cenckiewiczem
– napisał Mariusz Błaszczak.
Kolejny dowód na to jak służby specjalne wykorzystywane są przez obecny rząd do brutalnej i podłej walki politycznej
– czytamy we wpisie Zbigniewa Boguckiego.
Ujawnienie informacji z tajnych dokumentów teczki osobowej ministra to nie tylko uderzenie w politycznych przeciwników, ale w fundamenty polskiego państwa. Wszyscy wykorzystujący informacje niejawne jako narzędzie gry politycznej odpowiedzą za to! Murem za min. Cenckiewiczem!
– stwierdził Paweł Szefernaker.
Obrzydliwe manipulacje danymi ze służb w kampanii Karola Nawrockiego. Teraz ujawnianie wrażliwych danych medycznych Sławomira Cenckiewicza. Ta ekipa rządowa nie ma żadnych zahamowań. A zaraz jeszcze będą wzywać do jedności w dobie geopolitycznych zagrożeń. Brak słów
– napisał Piotr Müller.
Mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gremialnie skrytykowali w 2023 roku Adama Niedzielskiego to samo powiedzą dziś o Wojciechu Czuchnowskim. No bo to, że Tomasz Siemoniak wyleci z hukiem za przecieki danych medycznych z postępowania w służbach, to jak rozumiem pewne
– przekonuje Janusz Cieszyński.
To są niebywałe kanalie, publikują leki pacjenta. To jest atak na poziomie Murańskiego i sygnał dla obywatela, że ta władza może chcieć zniszczyć każdego
– czytamy we wpisie Waldemara Budy.
jrs/wyborcza.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748296-politycy-pis-kontra-czuchnowski-ws-cenckiewicza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.