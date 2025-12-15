KOMENTARZE

Politycy PiS i przedstawiciele KPRP nie zostawiają suchej nitki na Czuchnowskim: "Standardy rodem z Białorusi i Rosji"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP w krytycznych słowach odnieśli się do zapowiedzi Wojciecha Czuchnowskiego. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” ogłosił, że  opublikuje materiał uderzający w prof. Sławomira Cenckiewicza.

Dziennikarz ma opublikować rzekome ustalenia nt. leków, które zażywał prof. Sławomir Cenckiewicz, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych.

Reakcja polityków na rewelacje Czuchnowskiego

Do rzekomych rewelacji autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

Służby specjalne są w stanie kompletnego rozkładu. Państwo nie jest w stanie poradzić sobie z aktami sabotażu, bo ci którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, zajęci są atakami na osoby, które premier wziął na celownik. To podważanie zaufania do całego aparatu państwowego i standardy rodem z Białorusi i Rosji. Jesteśmy razem z prof. Cenckiewiczem

– napisał Mariusz Błaszczak.

Kolejny dowód na to jak służby specjalne wykorzystywane są przez obecny rząd do brutalnej i podłej walki politycznej

– czytamy we wpisie Zbigniewa Boguckiego.

Ujawnienie informacji z tajnych dokumentów teczki osobowej ministra to nie tylko uderzenie w politycznych przeciwników, ale w fundamenty polskiego państwa. Wszyscy wykorzystujący informacje niejawne jako narzędzie gry politycznej odpowiedzą za to! Murem za min. Cenckiewiczem!

– stwierdził Paweł Szefernaker.

Obrzydliwe manipulacje danymi ze służb w kampanii Karola Nawrockiego. Teraz ujawnianie wrażliwych danych medycznych Sławomira Cenckiewicza. Ta ekipa rządowa nie ma żadnych zahamowań. A zaraz jeszcze będą wzywać do jedności w dobie geopolitycznych zagrożeń. Brak słów

– napisał Piotr Müller.

Mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gremialnie skrytykowali w 2023 roku Adama Niedzielskiego to samo powiedzą dziś o Wojciechu Czuchnowskim. No bo to, że Tomasz Siemoniak wyleci z hukiem za przecieki danych medycznych z postępowania w służbach, to jak rozumiem pewne

– przekonuje Janusz Cieszyński.

To są niebywałe kanalie, publikują leki pacjenta. To jest atak na poziomie Murańskiego i sygnał dla obywatela, że ta władza może chcieć zniszczyć każdego

– czytamy we wpisie Waldemara Budy.

