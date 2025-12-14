Prof. Cenckiewicz odpowiada na rewelacje Czuchnowskiego: Spokojnie! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży

Prof. Sławomir Cenckiewicz odniósł się do rewelacji Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”. / autor: Fratria
Prof. Sławomir Cenckiewicz odniósł się do rewelacji Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”. / autor: Fratria

Prof. Sławomir Cenckiewicz odniósł się do rewelacji Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”. „Dlatego dobry wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla nich takim ciosem!” – napisał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” zapowiedział artykuł, w którym ma opublikować rzekome ustalenia nt. leków, które zażywał prof. Sławomir Cenckiewicz, a których nazw miał nie umieścić w ankiecie bezpieczeństwa dla służb specjalnych.

Reakcja Cenckiewicza

Prof. Cenckiewicz udostępnił wpis na portalu X, w którym odnosi się do rewelacji Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”.

Spokojnie! Posiadać kolejny dowód na to jak tajne służby przekazują dane wrażliwe patologicznym nienawistnikom - to jest spory uzysk. Pamiętajcie, pójdziecie do lekarza, wykupicie receptę i nie daj Bóg macie konserwatywne poglądy - opiszą to w gazecie!

– pisze Cenckiewicz.

I dlatego dobry wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla nich takim ciosem! Stąd nienawiść i taka walka. Ale prawda zwycięży

– dodaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

