Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej” ogłosił, że jutro jego medium opublikuje nazwy leków, które rzekomo miał zażywać prof. Sławomir Cenckiewicz. Sam szef BBN odniósł się do sprawy na portalu X. Jego wpis jest krótki: „Cudo!” – napisał.
Dziennikarz medium Michnika opublikował tekst, w którym… zapowiada inny tekst. Ten jutrzejszy ma dotyczyć rzekomego zatajenia przed służbami specjalnymi przez prof. Cenckiewicza leków, które ten miał przyjmować.
„Wyborcza” poznała nazwy leków, których przyjmowanie Sławomir Cenckiewicz zataił przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa, przez co stracił dostęp do informacji niejawnych. W dodatku szef BBN publicznie kłamie w tej sprawie
– czytamy w tekście Czuchnowskiego.
Autor przekonuje, że prof. Sławomir Cenckiewicz nie podał nazwy „zażywanych leków psychiatrycznych”.
Informator Czuchnowskiego
Następnie Czuchnowski przekonuje, że do redakcji „Gazety Wyborczej” zgłosił się informator, który miał znać szczegóły ankiety bezpieczeństwa obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Pod koniec października do naszej redakcji zgłosił się informator, twierdząc, że zna szczegóły wypełnionej przez Cenckiewicza ankiety bezpieczeństwa. Podał nam nazwy dwóch leków, których zażywanie szef BBN zataił. Przez kilka tygodni sprawdzaliśmy wiarygodność tych informacji i mamy pewność, że właśnie o te leki chodzi. I że Cenckiewicz świadomie kłamał w publicznych wypowiedziach, twierdząc, że chodzi o „leki z tej samej grupy co Apap”
– czytamy.
Odpowiedź Cenckiewicza
W reakcji na doniesienia Czuchnowskiego, prof. Cenckewicz napisał krótko:
Cudo!
Wpisy polityków PiS
Do sprawy odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gremialnie skrytykowali w 2023 roku Adama Niedzielskiego to samo powiedzą dziś o Wojciechu Czuchnowskim. No bo to, że Tomasz Siemoniak wyleci z hukiem za przecieki danych medycznych z postępowania w służbach, to jak rozumiem pewne
– napisał Janusz Cieszyński.
To są niebywałe kanalie, publikują leki pacjenta. To jest atak na poziomie Murańskiego i sygnał dla obywatela, że ta władza może chcieć zniszczyć każdego
– przekonuje Waldemar Buda.
