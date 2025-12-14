Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki. Prezydent Karol Nawrocki potępił zamach terrorystyczny, który miał miejsce na plaży Bondi w Sydney. „Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni” - napisał w mediach społecznościowych prezydent RP.
W zamachu zginęło co najmniej 12 osób, w tym jeden z zamachowców, a około 29 osób zostało rannych. Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.
Wyrażam pełne potępienie dla zamachu terrorystycznego w Sydney. Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni
— napisał w mediach społecznościowych prezydent RP Karol Nawrocki.
Świat reaguje
Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że zdarzenie na plaży w Sydney było „celowym atakiem na australijskich Żydów w pierwszy dzień Chanuki, który powinien być dniem radości i świętem wiary”.
W tym trudnym dla naszego narodu momencie, policja i agencje bezpieczeństwa pracują, by ustalić, kto był powiązany z tym aktem przemocy
— oświadczył.
Zdecydowane stanowisko zajął sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Stany Zjednoczone stanowczo potępiają atak terrorystyczny w Australii, wymierzony w żydowskie święto. Antysemityzm nie ma miejsca na tym świecie. Nasze modlitwy są z ofiarami tego przerażającego ataku, społecznością żydowską i narodem Australii
— napisał na X Rubio.
Swoje oburzenie wyrazili także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Izrael obwinia australijski rząd
Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że ostrzegł on swojego australijskiego odpowiednika, że polityka prowadzona w jego kraju podsyca antysemityzm. Szef izraelskiego rządu określił strzelaninę na plaży Bondi jako „morderstwo dokonane z zimną krwią”. W jego opinii, antysemityzm „rozprzestrzenia się, gdy przywódcy milczą”.
Należy zastąpić niemoc działaniem
— podkreślił Netanjahu.
Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że przed zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Ocenił, że zostały one zlekceważone.
Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami »globalizacji intifady«. Dziś te (wezwania) się spełniły
— oznajmił szef izraelskiego MSZ.
Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z „ogromną falą antysemityzmu”, która - jak powiedział - „nęka australijskie społeczeństwo”.
