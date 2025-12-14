Raport Państwowej Komisji ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo RP latach 2007–2022 znów ujrzał światło dzienne. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zamieściło go na swoich stronach. Co zawiera, czy warto się z nim zapoznać? „Najbardziej wstrząsająca jest kwestia współpracy - za zgodą premiera – polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego z FSB, czyli ze służbami rosyjskimi” - ocenia poseł PiS Bartosz Kownacki. Były wiceminister obrony podkreśla, że ta współpraca nie była jedynie na papierze, ale miała bardzo konkretny wymiar. „To było dawanie możliwość penetracji przez rosyjskie służby, polskich służb specjalnych, i to tych, które zajmują się ochroną przed wrogą nam agenturą” - podkreśla nasz rozmówca.
Portal wPolityce.pl: Co najbardziej uderza w raporcie komisji ds. badania rosyjskich wpływów z 2023 r.?…
