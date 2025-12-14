Nowa Lewica ma nowego lidera. Został nim dotychczasowy współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty, który zapowiedział, że zamierza walczyć z głową państwa. „Walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji” - powiedział podczas przemówienia na konwencji po wyborczym kongresie krajowym w Air Port Hotel Okęcie w Warszawie.
Dziś odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania.
O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik ugrupowania na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym - szef MNiSW Marcin Kulasek. Wiceprzewodniczącymi zostali: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszef MNiSW Karolina Zioło-Pużuk, szef klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, Aneta Złocka oraz posłowie: Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.
Czarzasty atakuje prezydenta Nawrockiego
Podczas swojego przemówienia Czarzasty zwrócił się do zebranych tymi słowami…
Walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji. Kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej
— powiedział.
