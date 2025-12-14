wideo

Czarzasty liderem Nowej Lewicy. Mierzi go polskość i patriotyzm prezydenta - zapowiedział walkę. "Kontynuator najgorszych tradycji"

Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Rafał Guz
Nowa Lewica ma nowego lidera. Został nim dotychczasowy współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty, który zapowiedział, że zamierza walczyć z głową państwa. „Walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji” - powiedział podczas przemówienia na konwencji po wyborczym kongresie krajowym w Air Port Hotel Okęcie w Warszawie.

Dziś odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania.

O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik ugrupowania na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym - szef MNiSW Marcin Kulasek. Wiceprzewodniczącymi zostali: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszef MNiSW Karolina Zioło-Pużuk, szef klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, Aneta Złocka oraz posłowie: Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.

Czarzasty atakuje prezydenta Nawrockiego

Podczas swojego przemówienia Czarzasty zwrócił się do zebranych tymi słowami…

Walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji. Kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej

— powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mocne wystąpienie prezydenta na pl. Piłsudskiego! „Powrócił 13 grudnia”; „Postkomuniści dostają najważniejsze funkcje w państwie”

Adam Bąkowski/PAP/X

