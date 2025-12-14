Spór na linii Polska-Węgry coraz bardziej się pogłębia. Szefowie MSZ Radosław Sikorski i Peter Szijjarto nie szczędzą sobie od czasu do czasu kąśliwych uwag. Polski minister odniósł się do słów premiera Viktora Orbana na X, który sceptycznie podszedł do porozumienia UE ws. rosyjskich aktywów. Szef węgierskiej dyplomacji nie pozostał Sikorskiemu dłużny.
Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę
— napisał Szijjarto, odpowiadając na wpis szefa polskiego MSZ.
Sikorski zamieścił wcześniej post z nagraniem przedstawiającym wypowiedź węgierskiego premiera, który określił mianem „deklaracji wojny” decyzję UE o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów, zdeponowanych na terytorium UE.
Viktor zasłużył na swój Order Lenina
— napisał szef polskiej dyplomacji.
Orban o decyzji UE: „Deklaracja wojny”
Podczas wczorajszego tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi, Orban ocenił, że „przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi; to deklaracja wojny”.
Porozumienie UE sprzed dwóch dni zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic.
Rząd w Budapeszcie ocenił, że zmiana podejmowania decyzji ws. rosyjskich aktywów jest „końcem praworządności w Unii Europejskiej”.
W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura
— ocenił premier Orban.
Adam Bąkowski/PAP
